76架B-52要換「608具發動機」　普惠、奇異、勞斯萊斯提案競標

▲B-52「同溫層堡壘」(Stratofortress)轟炸機。（圖／翻攝美國空軍官網，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

美國空軍要為B-52轟炸機要更換新的發動機，目前有奇異(General Electric)、勞斯萊斯(Rolls-Royce)與普惠(Pratt & Whitney)三大公司競標，預計在2021年6月簽訂合約。

根據《防務新聞》(Defense News)報導，美國空軍有76架B-52要換新引擎，每架原有8具TF33發動機，總計608具，19日向這三家公司提出B-52發動機更換需求，他們分別提交建議型號，最終要於於7月22日之前要定案。

身為B-52原有TF33發動機的製造商普惠公司提案PW800，執行董事強生(Chris Johnson)表示，他們擁有卓越的維護能力以及改善燃油效率的能力，能夠保持未來十年順利飛行，「我們在B-52上有豐富的經驗，透過商用發動機已轉到軍用領域，這種高性能的發動機可以運作直到2050年。」

奇異發言人威爾遜(David Wilson)表示，「我們將推出CF34-10和Passport發動機」，他們公司是唯一參與過三次美空軍重建戰機的工作，而且先前也有提供6架戰略轟炸機引擎的豐富經驗，相信是會很好的合作夥伴。

勞斯萊斯則計劃提供F130發動機，公司國防副總經理麥克韋(Craig McVay)表示，F130是一款高度可靠的發動機，已經順利投入商業生產，並積極希望參與B-52更換發動機的計畫之中，為美國空軍提供最佳解決方案。

美國空軍計畫延長B-52壽命直到2050年，並希望改用商用發動機以減少燃油消耗與維護成本。報導中最後提到，基地維修人員認為，現代發動機更容易發現問題並立即進行維修，而且故障頻率降低，能夠運行更長的時間。