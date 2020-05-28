GDP首度縮減！國防預算仍增6.6％　CNN：北京對現況感到不安

▲中國2020國防預算增加幅度為6.6％。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

中國財政部日前公布2020年度預算報告，其中國防支出為12680億元人民幣，預算增加幅度為6.6％，相較於2019年的7.5％，仍有微幅下跌。但相較於其他公共服務領域的預算，北京當局仍對目前的國防現狀感到不安，感受到越來越多的威脅。

CNN報導指出，就在中國國家主席習近平承諾提供解放軍額外支持之際，中國也正面臨近年來最嚴重的經濟低迷，過去北京當局都將經濟成長目標放在6％至6.5％，但2020年是幾十年來首次沒有設定目標。因為新冠肺炎疫情影響，中國Q1的國內生產總額（GDP）下降了6.8％，也是自1976年以來的首次縮減。

根據中國財政部2020年度預算報告，其中國防支出為12680億元人民幣，預算增加幅度為6.6％，相較於2019年的7.5％，仍有微幅下跌，增幅甚至是近幾十年來最低。不過相較於其他公共服務領域的預算，國防仍是北京當局的重點發展項目。

據資料顯示，中國一般公共服務預算下降13.3％，外交事務預算下降11.8％，教育預算下降7.5％，科技預算則下降9.1％。

▲中國大陸國防部發言人吳謙。（圖／翻攝陸國防部）



華盛頓智庫庫蘭德公司（RAND Corp）資深研究員希斯（Timothy Heath）表示，從預算草案可以發現，北京當局對目前的軍事狀況感到不安，尤其對中美的緊張關係感到焦慮，「雖然新冠肺炎疫情影響、失業率飆升、經濟增長放緩的因素，但北京仍有充足理由增加國防預算，因為他們必須處理香港、西部等國內動盪問題。」

中國大陸國防部發言人吳謙則在兩會期間表示，近一段時間以來，中國在國家安全領域面臨著一些新的風險挑戰，從國際看，霸權主義、強權政治時有抬頭，一些國家單邊主義盛行，地緣政治風險上升，國際安全體系和秩序受到衝擊，「可以說，天下並不太平。」

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