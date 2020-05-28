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獵鷹9號發射推遲！熱帶風暴來攪局　美國氣象發布龍捲風警報

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▲▼飛龍2號（SpaceX Dragon 2）發射推遲至5月30日。（圖／路透）

▲獵鷹9號（Falcon 9）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國太空總署（NASA）和美國民間太空公司Space X原本預計在27日下午4點33分，從佛羅里達州的甘迺迪太空中心發射獵鷹9號火箭（Falcon 9），將載有2名太空人的飛龍2號（SpaceX Dragon 2）送上外太空，但受到天氣因素影響，將推遲至美東時間30日下午3點22分發射。

根據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，熱帶風暴Bertha自南卡羅萊納州（State of South Carolina）登陸後，造成地面與低空範圍的不穩定因素加劇。美國國家氣象局（NWS）一度在發射地區附近發布龍捲風警報，如果太空人在發射過程中遇到意外，就必須迫降在海面上，惡劣的氣候條件可能會讓救援工作的難度增加。

▲▼飛龍2號（SpaceX Dragon 2）發射推遲至5月30日。（圖／路透）

▲負責執行此次任務的太空人Bob Behnken和Doug Hurley。（圖／路透）

此次的發射計畫備受期待，美國太空總署署長吉姆·布萊登斯坦 (Jim Bridenstine)曾表示，睽違了9年，這次的發射在歷史上是相當有意義的重要時刻，甚至27日當天還在Twitter上發文，「我們將要發射了！在發射倒數之際，NASA和SpaceX將持續監控天氣狀況」，字句中難掩興奮的情緒。

BBC報導指出，太空任務的風險極高，NASA自從經過挑戰者號和哥倫比亞號兩架太空梭失事後，就被下令如果有任何人傷亡，所有計劃就全面暫停，但美國的太空梭計劃因為預算和進度問題，在2011年就宣告停止。

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