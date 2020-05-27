少算2千工資竟放火燒死3人　台中油漆工3度判死再被撤銷發回更審

▲李姓男子因工資問題，縱火燒死老闆一家3人。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台中市光復路某設計公司透天厝，2016年底遭人縱火，當場燒死公司何氏家族2人，另外何家1名長者也因火災引起併發症而死。檢警查出縱火者是先前在設計公司擔任油漆工的男子李昆霖，他不滿設計公司少算工資2千元，憤而縱火。一二審、更一審均將他判處死刑，但最高法院審理後，27日再度撤銷死刑判決，發回更審。

判決指出，李昆霖（52歲）原本受僱於該設計公司擔任油漆工，卻在工地飲酒遭何姓老闆告誡而辭職。2016年11月10日晚間，何姓老闆與李昆霖在公司內結算工資，李昆霖認為工資少算2000元而與何姓老闆起口角。李男離開後又到小吃店喝酒，之後打算搭客運回高雄，卻因酒味過重，遭兩家客運拒載，李男在客運站吵鬧遭警方帶回派出所。

李男離開派出所後，心懷不滿，凌晨1時多到設計公司樓下潑灑松香水、油漆等易燃液體後縱火，李男見起火後離開現場。而火勢一發不可收拾，何姓老闆的大伯和父親命喪火窟，阿公當時雖以輪椅推離火場，但因火災燒傷後併發舊疾，18日後死亡。檢警逮捕李男，並依殺人罪提起公訴。

法院審理時，李男否認犯案，辯稱自己有夜間運動習慣，當時只是經過，並未縱火。但檢警提出監視器畫面，發現李男在火警發生前手持點燃的香菸出現騎樓，離開後1分鐘後就起火，且李男縱火後還回頭觀看，見現場冒出大火，才從容步行離開。法院因此認定他縱火，成立殺人罪，一、二審、更一審均將他判處死刑。

案經上訴最高法院，最高法院審理後，因李男始終否認放火及潑灑之行為，並請求鑑定火災成因，最高法院認為，因現場堆置各式可燃物，起火點附近又有開封之油漆桶、香蕉水、松香水桶等易燃物，是否如檢警所述，僅以明火、丟置已點燃之菸蒂、或其他方式，可否延燒至上開之油漆桶、香蕉水、松香水桶內之易燃物而產生瞬間外爆、收回之火光？此外，最高法院也認為更一審量刑時，應該給予李男與律師表示意見、辯論之機會，因此最高法院認為更一審死刑判決有違誤，再度撤銷，發回台中高分院更二審。

