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水泥工蹺班被開除…私訊雇主「來單挑」　拿藍波刀刺中心臟亡…重判20年

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▲不滿雇主對他罵三字經，拿刀砍死對方。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不滿雇主對他罵三字經，拿刀砍死對方。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

水泥工許男經常飲酒無故礦工，不滿雇主蔡男經常對他嗆「三字經」還叫他「回家吃自己」，打了11次語音訊息向蔡叫囂、單挑釘孤支簽生死狀，還說要學「館長」將互毆過程直播錄影，2人見面後，蔡先朝許男頭部揮拳腳踹、許男從褲子口袋拿出長26公分藍波刀朝蔡揮砍10刀，還將整支刀刺進心臟及肺臟內，送醫不治。

全案彰化地院27日審結，依殺人罪將許男判處20年有期徒刑。

依據判決書指出，許男在蔡男所經營的建築公司擔任泥作(土水)臨時工，工作時經常飲酒無故礦工，案發前一晚寫Line感謝照顧並要求提供工作，還討前一日工資900元，蔡也說會將工資由好友施男代轉交，蔡同時打電話給施告知要解雇許男的原因，施再與許聯絡，規勸許男要自我反省，珍惜酒駕出獄後的自由日子。

2019年8月16日一早，許男也找到新的臨時工作後去找施男聊天，順便拿回900元工資，還騎腳踏車載著施陪同一起去找蔡男，幫忙化解對他的成見，此時蔡外出不在家，轉往黃男住處聊天喝酒，還與蔡在電話中激烈爭吵。

此時許男回憶起工作期間，因為工作表現不佳，曾遭蔡男以三字經怒罵，跟2人說要回家拿「鐵阿」，於是騎著腳踏車回到住處，拿出1把刀刃外觀尖銳、刀刃長16公分、全長26公分、最寬處2.6公分的藍波刀，放置在褲子右側前口袋內，換騎機車返回黃住處後，打11次Line語音訊息向蔡叫囂、要求單挑拚生死，施與黃並不知道他身上已經攜帶刀子，看見許男挑釁的行為後，趕緊傳訊息要蔡不要過來。

蔡男行車途中收到許男所錄製的挑釁錄音訊息，先將兒子送返家後，開車抵達黃男住處後逕行進入，直接衝向坐在客廳椅子上的許男，朝許男的頭部揮拳並以腳踹。

許男盛怒之下拿出放在口袋內的藍波刀，朝蔡男的右上腹部攻擊受有3.3公分擦傷、閃避中許男再以刀攻擊下背受有0.4公分切割傷，許男趁勢站起，舉刀向蔡男攻擊，蔡男見狀舉起右手臂於臉部抵擋，此時許男持刀由左下往右上揮砍，刀刃先後傷及右臂及左臉頰分別受有9及9.5公分的刀傷，許男再接續朝蔡男左胸捅殺，刀刃穿刺蔡男的左胸，由第5、6肋骨間刺入，穿過包心膜左側，劃過左肺下葉，進入左心房，整隻刀刺入體內深度達16公分，刀柄按壓在胸口，蔡男中刀倒第後，黃男趕緊報警叫救護車，到醫院前已無呼吸心跳急救無效，晚間22時07分宣告死亡。

法醫相驗及解剖，確認蔡男全身上下有10處大小不等的傷口，包含心臟(左心房)5.5公分、肺臟下葉長2公分刀劃傷及胸壁左前側第5第5、6肋骨間長2.7公分刀刺傷還傷及肋骨，足見蔡男的致命傷是位於胸腔穿刺身及肺臟及心臟的刀傷。

許男矢口否認有殺人，其辯護人辯稱許男是因遭被害人不斷攻擊，方基於防衛以刀刺向被害人，應屬正當防衛，又被告行為當時識別能力低弱等語。惟法官查證後，認所辯不足採信。

法官審酌被告僅因細故，即忘卻被害人過往對其的恩惠，要求被害人單挑，並殺害被害人，且迄今尚未取得被害人家屬諒解，亦未賠償損害等情，自應嚴處。

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