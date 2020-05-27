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15歲逆女殘忍弒母！藉口幫按摩「下秒掏繩子勒死媽」…塞行李箱伴屍2天

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▲▼45歲律師在家中被15歲女兒殺死。（圖／翻攝自微博）

▲45歲律師（右）在家中被15歲女兒（左）殺死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省日前驚傳一起令人唏噓的弒母血案。日前微博有網友爆料，山東誠功律師事務所一位張姓女律師被殺，死後更被裝在行李箱中。據青島市公安局一內部人員透露，這起恐怖殺人案，兇手竟是死者15歲女兒。據悉，死亡的女律師離婚，今年45歲，和女兒單獨生活。

據《新京報》報導，5月25日，一份山東誠功律師事務所的訃告在網路流傳。訃告中稱，律師張女因意外，不幸於2020年5月23日在家中去世，享年45歲。

5月26日，該律所一名工作人員確認，訃告的資訊屬實。但她對張女的死因並不掌握，「具體資訊以公安的調查結果為准。」

▲▼45歲律師在家中被15歲女兒殺死。（圖／翻攝自微博）

▲網傳女兒藉口給媽媽按摩，下秒勒死對方。（圖／翻攝自微博）

此前，網上有爆料稱，5月23日，死者下班回家後，15歲女兒謊稱要給媽媽按摩，下秒卻趁對方不注意，下死手勒住脖子殺死媽媽，並將屍體塞進了行李箱，此後一直未出門。直到死者的同事25日到她家發現門被反鎖，感到異常並報警。

5月26日，青島市公安局一內部人員透露，事發後市北分局已經介入調查，死者死後被裝在行李箱中一事屬實。他還透露，張女15歲的女兒認為母親對其要求過於嚴格，引發母女矛盾。

目前，死者女兒因有重大作案嫌疑，被警方控制，具體案件調查和審訊、取證工作還在進行當中。

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