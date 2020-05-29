11天「滯留鋒雨彈」最終日！6縣市防大雨　週末轉晴午後雨

▲長達11天的「滯留鋒」終於到最後一天。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天（29日）白天鋒面仍滯留在台灣上空，天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，其中在午後各地山區及近山區平地要留意短時強降雨，清晨至上午中南部沿海也要留意較大雨勢。氣象局同時針對雲林以南6縣市發佈大雨特報，氣象專家吳德榮透露，這波長達11天的「滯留鋒」終於到最後一天，週末會是好天氣。

家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，這波「滯留鋒」自19日起至今(29)日在台灣附近徘徊，長達11天，其中只有兩天(24、25日)在巴士海峽，影響較小；「滯留鋒」影響期間，大氣不穩定，常有「雷雨胞」及「中尺度對流系統」發展，伴隨雷擊、強風及瞬間大雨，若瞬間大雨持續2、3小時以上，則常造成淹水的現象。前半期因有西南氣流配合、地形加成，屏東山區3天曾降下上千毫米的雨量。而這波「滯留鋒」所帶來的大量降雨，也大幅紓解各水庫缺水的壓力。

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▲氣象局針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發佈大雨特報。



根據最新資料顯示，今(29)日仍受「滯留鋒影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍應注意「雷雨胞」及「中尺度對流系統」發展，及其所伴隨的劇烈天氣(雷擊、強風，瞬間大雨)。

最新模式模擬顯示，明日至下週一 (30至1日)「滯留鋒」在東海至北部海面一帶徘徊，台灣受暖氣團影響，各地多雲時晴，因低層水氣偏多，天氣悶熱；大氣不穩定，午後對流旺盛，應注意；清晨西南部沿海偶有局部短暫陣雨的機率。下週二至週四(2至4日)低層水氣減少，各地晴朗，炎熱如夏，應注意防曬、防中暑，午後山區有局部短暫陣雨的機率。

▼明日至下週一 (30至1日)台灣受暖氣團影響，各地多雲時晴悶熱。