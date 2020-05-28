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6月還有梅雨鋒面嗎？何時開始有利颱風生成？　災害預報士說話了

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局提醒，梅雨鋒面影響期間，易有劇烈天氣發生，請留意氣象局發布的最新天氣資訊。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（28日）對全台16縣市發布大雨特報，至於6月還有梅雨鋒面嗎？天氣風險公司總監、全台唯一「災害預報士」賈新興表示，落在6月10日到20日左右；另外，他也分析有利颱風生成環境何時開始。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

請繼續往下閱讀...

氣象局表示，鋒面影響易有短時強降雨，彰化縣、雲林縣及高雄市已有局部短時豪雨發生，今西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。

「後面還有梅雨鋒面嗎？」賈新興27日在臉書說，很多人關心6月還有沒有梅雨鋒面，原先預估第二波可能的時間在6月6日至16日；最近資料顯示，環境條件似乎不是那麼好了，時間大概往後落在6月10日至20日左右，指標明顯下降至負值，雖有兩個小波峰，因此這波的不確定因素高，請大家隨時留意最新資訊。

▼賈新興分析未來一個月有利梅雨建立的環境指標。（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興指出，6月2日至3日之後，整個渦度線（藍色實線）明顯轉為負值，天氣相對穩定的機率高，這部分也持續追蹤。他今也在臉書分析，有利颱風生成環境何時開始，氣候上來說，當梅雨季結束後，會有一段時間台灣天氣相對穩定，一直要等到西北太平洋季風的開始，這個開始了，就揭開颱風季節的開始。

賈新興表示，今年從美國和歐洲初步的預測資料顯示，目前兩個模式的看法不同，美國的落在7月初，歐洲的則到7月上旬；目前拿到歐洲的資料是5月1日的預測，資料到5月15日後才能公開拿到，而且不是系集預測資料，對於今年何時開始仍未有定論，需要再多觀察。他也解釋，圖中灰色的長方框是氣候平均的狀態，紅線突破方框，表示環境比氣候平均條件來得好。

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲▼賈新興解釋，圖中灰色的長方框是氣候平均的狀態，紅線突破方框，表示環境比氣候平均條件來得好。（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

ET快訊
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