3條雨帶曝光！鄭明典：白天都會換位置　8小時累積最多雨量出爐

▲今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局對全台16縣市發布豪大雨特報，氣象局代理局長鄭明典今天（28日）上午8時表示，早上有3條雨帶，預期在白天都會變換位置。氣象局觀測，今晨0時至上午8時，雲林縣林內累積137毫米雨量，高雄市燕巢136毫米。

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鄭明典在臉書貼出今天的累積雨量圖說，北部的雨帶在紅外線雲圖中並不顯著，表示雲高偏低，這種情況的降雨，通常是暖濕空氣爬升在冷空氣之上的降雨特徵；其次，主要雨帶約略位於雪山山脈北側，這個特徵則表示濕暖空氣具有繞山運動的特徵，地形影響了雨區的分布。

▲▼高雄岡山嘉新東路今上午積水情形。（圖／東森新聞）

▼網友貼出高雄燕巢往岡山瓊林里牌樓前的積水情形。（圖／翻攝Facebook／燕巢大小事）

▼民眾通勤注意安全。（圖／記者林敬旻攝）

鄭明典指出，中南部的雨帶主要來自海面上的對流胞移入陸地後的增強現象，對流區的上風為東南風和西南風的輻合區，這區對流胞的發展高度相對的高，「這3條雨帶預期在白天都會變換位置。」

氣象局觀測，今晨0時至上午8時，雲林縣林內累積137毫米雨量，高雄市燕巢136毫米，高雄市岡山133.5毫米，雲林縣北斗133毫米，苗栗縣三灣125毫米，新竹縣關西117.5毫米。

▼大雷雨狂炸中南部。（圖／氣象局）