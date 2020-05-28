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夏天終於要來了！台灣將轉典型夏日　氣象專家揭「關鍵時間」

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辣妹、夏天、熱褲、美女（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣將轉為典型夏季。（圖／記者黃克翔攝）

記者董美琪／綜合報導

受到鋒面持續影響，各地仍有陣雨雷雨，中央氣象局指出，29日（五）白天鋒面仍滯留在台灣上空，天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，各地低溫約23～25度較舒適，高溫普遍在29～32度，沒下雨時較悶熱。由於降雨趨於緩和，發生大雨或豪雨的機率降低，晚間已解除豪雨特報。氣象達人彭啟明也提醒，周五起將轉為夏天的悶熱潮溼天氣！

氣象達人彭啟明28日發文表示，周五起轉夏季天氣至下周，全台雨勢周五更為緩和，但周五各地仍有很高會下雨的可能，但相對會減少一些。

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▲▼撐傘,夏天,大太陽,防曬,大熱天,行人。（圖／記者季相儒攝）

▲夏天將至，天氣轉趨悶熱潮濕。（圖／攝影中心）

彭啟明表示，周末時鋒面更明顯北抬，台灣會位於太平洋高壓邊緣，風向上大致為偏南風到西南風環境，迎風面中南部還是會有局部短暫陣雨或雷雨機會，尤其是在清晨前到上午這段海陸風轉換的時間點，北部、東半部則要留意午後熱對流雷雨，天氣仍略穩定，但至少沒有鋒面直接的影響。

下周鋒面的位置會更北抬到長江一帶，太平洋高壓也會再往西延伸，台灣還是在高壓邊緣，維持偏南到西南風環境，中南部沿海在清晨到上午仍有出現短暫陣雨，同時山區的午後熱對流雷雨也會增加，轉為典型夏季天氣，也會轉趨悶熱潮濕。

同時也要留意之後鋒面的位置，目前有些預測可能有機會在6/10-20有些訊號再有一波，不過也要觀察是否鋒面位置是否就北抬上去了，離台灣多近的距離是關鍵，差一兩百公里就差很多。

典型梅雨鋒面是一種多方勢力的平衡，是一個巧妙的天氣現象，對台灣很需要梅雨的降雨來解決乾旱，但卻也是容易降下劇烈降雨的天氣，防災和抗旱一線之隔。

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今仍要提防局部大雨 周五起轉夏季天氣至下周

今仍要提防局部大雨 周五起轉夏季天氣至下周 這兩天如預期，鋒面系統接近，尤其在周二深夜到周三白天，中南部降下頗大的雨勢，主要是鋒面提供不穩定的條件及水氣，加上西南風配合上海陸風環流，也創下單日在靠近沿海平地，在高雄屏東有兩三百毫米的雨勢，另外熱區在南投及台中，也有一兩百毫米，西半部較東半部明顯。今天清晨以北部為主，中南部也有海陸風環流和西南風輻合產生的降雨。 今天仍受到鋒面盤據影響，各地天氣仍不穩定，但預期較周三的降雨會稍微趨緩一些，仍有較小型的對流雲系發展移入，目前高雄、屏東及彰化、雲林仍有局部大雨或豪雨的機會，台中以北也有局部大雨可能，嘉義及台南也有局部大雨發生，建議您今天外出仍要帶雨具，也仍有閃電雷擊發生的可能。 整體而言，今天全台雨勢略減少，但仍有局部較大雨，周五更為緩和，但西南風的環境場沒有改變，仍有清晨在沿海發展對流雲系，以及午後在靠山區發展熱對流的可能，鋒面也逐步調整北上，但周五各地仍有很高會下雨的可能，但相對會減少一些。 周末時鋒面更明顯北抬，台灣會位於太平洋高壓邊緣，風向上大致為偏南風到西南風環境，迎風面中南部還是會有局部短暫陣雨或雷雨機會，尤其是在清晨前到上午這段海陸風轉換的時間點，北部、東半部則要留意午後熱對流雷雨，天氣仍略穩定，但至少沒有鋒面直接的影響。 下周鋒面的位置會更北抬到長江一帶，太平洋高壓也會再往西延伸，台灣還是在高壓邊緣，維持偏南到西南風環境，中南部沿海在清晨到上午仍有出現短暫陣雨，同時山區的午後熱對流雷雨也會增加，轉為典型夏季天氣，也會轉趨悶熱潮濕。同時也要留意之後鋒面的位置，目前有些預測可能有機會在6/10-20有些訊號再有一波，不過也要觀察是否鋒面位置是否就北抬上去了，離台灣多近的距離是關鍵，差一兩百公里就差很多。典型梅雨鋒面是一種多方勢力的平衡，是一個巧妙的天氣現象，對台灣很需要梅雨的降雨來解決乾旱，但卻也是容易降下劇烈降雨的天氣，防災和抗旱一線之隔。 以上氣象由天氣風險/ 彭啟明博士提供

氣象達人彭啟明發佈於 2020年5月27日 星期三
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