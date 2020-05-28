夏天終於要來了！台灣將轉典型夏日　氣象專家揭「關鍵時間」

▲台灣將轉為典型夏季。（圖／記者黃克翔攝）



記者董美琪／綜合報導

受到鋒面持續影響，各地仍有陣雨雷雨，中央氣象局指出，29日（五）白天鋒面仍滯留在台灣上空，天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，各地低溫約23～25度較舒適，高溫普遍在29～32度，沒下雨時較悶熱。由於降雨趨於緩和，發生大雨或豪雨的機率降低，晚間已解除豪雨特報。氣象達人彭啟明也提醒，周五起將轉為夏天的悶熱潮溼天氣！

氣象達人彭啟明28日發文表示，周五起轉夏季天氣至下周，全台雨勢周五更為緩和，但周五各地仍有很高會下雨的可能，但相對會減少一些。

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▲夏天將至，天氣轉趨悶熱潮濕。（圖／攝影中心）



彭啟明表示，周末時鋒面更明顯北抬，台灣會位於太平洋高壓邊緣，風向上大致為偏南風到西南風環境，迎風面中南部還是會有局部短暫陣雨或雷雨機會，尤其是在清晨前到上午這段海陸風轉換的時間點，北部、東半部則要留意午後熱對流雷雨，天氣仍略穩定，但至少沒有鋒面直接的影響。

下周鋒面的位置會更北抬到長江一帶，太平洋高壓也會再往西延伸，台灣還是在高壓邊緣，維持偏南到西南風環境，中南部沿海在清晨到上午仍有出現短暫陣雨，同時山區的午後熱對流雷雨也會增加，轉為典型夏季天氣，也會轉趨悶熱潮濕。

同時也要留意之後鋒面的位置，目前有些預測可能有機會在6/10-20有些訊號再有一波，不過也要觀察是否鋒面位置是否就北抬上去了，離台灣多近的距離是關鍵，差一兩百公里就差很多。

典型梅雨鋒面是一種多方勢力的平衡，是一個巧妙的天氣現象，對台灣很需要梅雨的降雨來解決乾旱，但卻也是容易降下劇烈降雨的天氣，防災和抗旱一線之隔。

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