快訊／撐香港！蔡英文親訪台北「銅鑼灣書店」





▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」。總統蔡英文28日第一時間重申「不會坐視民主自由、人權在香港倒退」態度，29日中午11點20分也將造訪遭受港府迫害的林榮基在台灣重啟的台北銅鑼灣書店，表達「撐香港」立場並發表談話。

林榮基1994年在香港銅鑼灣開立書店，因其獨特的選書品味深受讀者青睞，但在2015年卻遭政府指控違法經營而被迫停業，期間還經歷了長達8個月的「被失蹤」事件，林榮基因此有了轉往他處另起爐灶的想法。2019年，林榮基透過募資平台，發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」計畫，迅速募資達標，並前往台北市中山捷運站旁商業大樓開店。

林榮基遭受港府迫害後來到台灣重啟銅鑼灣書店，同時也不忘對家鄉的聲援。蔡英文4月在書店開幕日特地送上花籃，誌慶卡致詞寫著，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」這次中國大陸強行通過港版國安法，蔡英文將親自造訪銅鑼灣書店，表達「撐香港」立場，同時也將針對港版國安法發表最新談話。

蔡英文28日傍晚透過臉書表示，台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。

蔡英文指出，此表決案大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，今天立法院也進行了相關的討論，朝野立委都有共識，要對北京當局提出譴責，「我們可以看見，此時此刻，台灣全體不分政黨色彩、不分政府民間，團結起來，相挺香港人民、相挺普世的民主價值。」

蔡英文表示，同樣在今天，行政院也已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，持續前一階段的工作，規劃港人的居留、安置、照顧等更進一步的協助措施。相關的措施，將由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費，並透過政府設立的法人機構、整合民間力量公私協力來執行。

蔡英文指出，隨著中國大陸打破「50年不變」的承諾，香港的情勢惡化，也對區域的和平穩定造成衝擊，「台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。」