美國威脅要制裁！陸駐港公署斥「雙標」：他們自己國安立法密不透風





▲中國第十三屆全國人民代表大會開幕式表決通過《國安法》。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國人大週四（28日）以2878票讚成、1票反對表決通過《國安法》，美國國務卿蓬佩奧日前宣稱「香港不再享有自治地位」，威脅進行制裁。對此，大陸外交部駐港公署發言人28日怒斥，中方落實「一國兩制」和制定香港國安法的決心堅如磐石，「美方以制裁相威脅，蠻橫之極、無理之極、無恥之極。」

發言人表示，美方對國安立法損害香港高度自治和自由的指責是造謠誣衊，是對「一國兩制」方針的蓄意歪曲；國家安全立法是中央的權力和責任，不屬於香港特區的自治範圍，立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，不影響香港高度自治，不影響香港居民的合法權利和自由，不影響外國投資者在香港的合法權益，只會使香港擁有更加完備的法律體系和更加穩定的社會秩序，有利於維護「一國兩制」和香港長期繁榮穩定。

▲香港抗議活動不斷。（圖／路透社）

發言人指出，美方一方面自己國安立法密不透風，無所不用其極；另一方面卻利用其國內法對中方堵塞國安漏洞的合理合法舉措汙名化、妖魔化，甚至以制裁相威脅，蠻橫之極、無理之極、無恥之極；這是對香港事務和中國內政的赤裸裸干預，對國際法和國際關係基本準則的粗暴踐踏，充分暴露出美方徹頭徹尾的雙重標準和強盜邏輯。

發言人強調，中方在香港這片自己的土地上，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制得到香港社會各界廣泛支持，體現了14億中國人民的共同願望，任何外部勢力休想阻擋。

發言人表示，美方聲稱數十年來一直把香港作為「自由堡壘」，企圖以「香港模式」改變中國社會制度，打「香港牌」、利用香港作為橋頭堡對大陸進行分裂、顛覆、滲透、破壞的險惡用心不打自招，「這從反面證明全國人大決定制定有關法律、堅決堵住國家安全性漏洞勢在必行，刻不容緩。」

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