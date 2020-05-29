蔡英文PO文力挺！港人刷一排感謝　汪浩162字留言掀正反論戰

記者黃翊婷／綜合報導

對於大陸全國人大28日閉幕高票通過「港版國安法」，總統蔡英文同日在臉書發文，「自由的台灣撐香港的自由」，力挺港人。資深作家汪浩在蔡英文的PO文底下留言，並以捷克、奧地利為例，說明台港之間的關係，短短162字掀起網友正反意見熱議。

▲汪浩的留言掀起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

蔡英文在PO文中表示，港版國安法大幅壓縮香港的言論自由與司法獨立，立法院28日也進行相關討論，朝野立委達成共識要對北京當局提出譴責，「我們可以看見，此時此刻，台灣全體不分政黨色彩、不分政府民間，團結起來，相挺香港人民、相挺普世的民主價值。」

蔡英文還提到，行政院已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，會接續前一階段的工作，協助港人的居留、安置以及照顧等措施，相關措施將由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費，並透過政府設立的法人機構、整合民間力量公私協力來執行，「台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退」、「自由的台灣撐香港的自由」。

▲蔡英文在臉書PO文力挺香港。（圖／總統府提供）

這篇文章一PO出，引來不少香港人留言表達感謝之意。牛津大學國際關係哲學博士、資深作家汪浩也在文章底下留言，他先是向蔡英文問好，接著分析台港之間的關係，就像捷克與奧地利，如今大陸撕毀「中英聯合聲明」，今日台灣人如果不挺香港，等到香港「被制伏」之後，到時恐怕就沒有人願意站出來力挺台灣了。

不過，汪浩這段短短162字的留言，卻掀起網友正反意見討論。有人贊同他的觀點，但也有人不認同並留言反駁，「台灣支持香港抗爭是因為支持自由的普世價值」、「台灣和香港是盟友關係，但是今天台灣支持香港也不完全是因為有共同的敵人，許多台灣人是為了支持香港追求自由的精神而力挺，不是因為利益」。