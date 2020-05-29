民眾灌爆私訊！　中衛急列「6大公告」：大家冷靜！口罩沒那麼好買

圖文／CTWANT
隨著我國新冠肺炎疫情趨緩，徵收口罩庫存已達2到3億片，預計6月1日起回歸市場機制，消息一出，民眾瘋狂詢問各大口罩業者的購買方式及售價，洽詢電話幾乎都快被打爆了。對此，口罩大廠中衛緊急貼出公告，呼籲廣大消費者冷靜一點，「口罩沒有那麼好買！」
中衛口罩28日在臉書粉專貼文表示，自從政府宣布口罩開放自由購買後，粉絲團每天都會收到超過500封私訊，已經明顯感受到消費者的激動，但是必須提醒大家，中衛口罩仍是國家隊一員，「6月份還是會持續被徵收45%的產能」，因此口罩並非大家所想像的這麼好買。
由於製作、配送作業影響，各通路的上架時間都不一定，且每家店販售的口罩顏色及款式都有所不同，希望民眾體諒；此外，中衛沒有配合任何團購的活動，應至中衛合作通路購買，最後也請大家諒解「中衛產線員工已於過年期間加班至今，他們需要得到適當的休息」。
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#中衛仍是國家隊的一員 #幸福來的太快 #我們都有點招架不住 下週口罩即將開放自由購買， 小編已經從每天超過500封的私訊量感受到你們的激動了。 但是，大家冷靜！ 6月份，中衛口罩還是持續被徵收45%的產能！ 所以是不會那麼好買的。 下方小編列了幾個重點，可以更快解決你我問題。 答應小編，你會看完，好嗎？ #小編求你看完 #防疫新生活 #我們還是國家隊 #口罩半徵收中由 CSD 中衛發佈於 2020年5月28日 星期四