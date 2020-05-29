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點餐結帳零接觸！　遠傳推「一指點」助餐飲業安心飲食

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▲遠傳推出智慧餐飲工具「一指點」，餐飲業者不用額外建置系統，只要到遠傳直營門市申辦，客人用自己的手機就能零接觸完成點餐結帳。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者鍾欣妍／採訪報導

顧客入座用餐，想吃什麼餐點，拿出手機掃一掃立牌上的QR code，直接看線上菜單，從點餐到付款全靠一支手機就能完成，避免接觸感染。

▲▼零接觸點餐結帳！ 遠傳推「一指點」服務助餐飲業。（圖／記者劉亮亨攝）

▲客人用自己的手機掃描立牌上的QR code，可完成零接觸點餐和付款。（圖／記者劉亮亨攝）

有民眾表示：「我覺得還滿方便的，就是我可以在手機上，看到我要吃的餐點畫面，然後老闆很忙的時候，我可以直接用手機點一點，老闆過沒多久就會把餐點送過來了。」另有民眾說：「有時候有些店家在旁邊，就會有點不耐煩，這樣壓力很大，我們就可以自己慢慢點，然後像現在防疫期間，也可以減少一些接觸，就是比較安全。」

▲▼零接觸點餐結帳！ 遠傳推「一指點」服務助餐飲業。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼遠傳推出智慧餐飲工具「一指點」，幫助餐飲業者打造安心用餐環境。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼零接觸點餐結帳！ 遠傳推「一指點」服務助餐飲業。（圖／記者劉亮亨攝）

為了讓顧客安心上門用餐，這家小火鍋店導入遠傳推出的智慧餐飲工具「一指點」，不用額外建置系統，只要到遠傳直營門市申辦，就能提供零接觸服務，除了現金交易，還有信用卡或LINE Pay的支付方式，不只防疫成功升級，原本直直落的業績，逐漸有了起色。

▲▼零接觸點餐結帳！ 遠傳推「一指點」服務助餐飲業。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「一指點」提供現金、信用卡、LINE Pay的支付方式。（圖／記者劉亮亨攝）

餐飲業者林店長說：「因為現在疫情業績有受到影響，業績大概掉了兩、三成，因為用了遠傳這個點餐的話，業績有顯著的提升，因為年輕人、鄰居都覺得滿新奇的，所以就很喜歡來這邊吃飯點菜。」

▲▼零接觸點餐結帳！ 遠傳推「一指點」服務助餐飲業。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼不管是內用或外帶的客人，用手機掃描點餐後，店家前台就能憑單出餐。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼零接觸點餐結帳！ 遠傳推「一指點」服務助餐飲業。（圖／記者劉亮亨攝）

店家接到單後，快速製作餐點，送到內用對應桌號。一指點還有免費廣告平台，除了幫助店家創造更多曝光、增加客源外，客人也可以直接用手機上網挑選附近店家點餐，不論是要內用還是外帶/送都更方便。

林店長說：「現在外送平台的佣金也很高，所以用了一指點，就不需要再被他們狠抽，直接就是我們店內的原價來使用。」餐飲業者結合遠傳一指點，防疫規格主動升級，打造安心用餐環境的同時，要在後疫情時代力拚業績。

►一指點詳情請點

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關鍵字：

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