▲防疫國家隊日前到餐廳吃滷肉飯，示範防疫新生活。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心力推防疫新生活，食藥署針對「餐館業」及「小型餐食及攤販業」推出2張宣言單張，讓業者有所依循，以餐館業為例，只要落實環境清潔消毒、每桌至多8人等4點注意事項，室內最多可開放250人入座。

食藥署科長江仟琦表示，此次是配合中央流行指揮政策，推動「樂活防疫．安心飲食」，目前是採鼓勵性質，業者自主確認落實防疫措施後，可於店內張貼宣言單張，鼓勵消費者安心用餐。食藥署也函請地方衛生局加強輔導業者，並發函給餐飲公會，請會員依循。

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江仟琦提到，餐館業應遵守的4點事項包括環境定期清潔、消毒；從業人員戴口罩、勤洗手，瞭解防疫措施；協助顧客個人衛生防護措施，例如量體溫、提供洗手設備/消毒用品、留下聯絡資訊、夾菜時避免交談。

此外，用餐時每桌至多8人，並採取下列至少1項措施，例如座位隔板區隔、餐點加蓋、公筷母匙/專人分菜、個人餐。只要落實，室內最多可開放250人。小型餐食及攤販業遵守事項大致相同，但考量用餐人數不多，並未列出將公筷母匙/專人分菜項目。

▼安心用餐認明2版「宣言單張」 食藥署：只要做到4要求都能貼。（圖／食藥署提供）