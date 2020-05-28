繳費699給1200！女客「沒錯啊~怎麼了」...收銀妹苦笑　同行壞笑：找5張100

▲許多人不喜歡皮夾裡有太多零錢或小鈔。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近從事收銀工作，對於客人不想拿太多零錢，她也很能理解，不過今天碰到的情況，讓她有些哭笑不得，對方欲繳699元，並拿出1200塊錢找零；不少同行一看秒懂，直呼「腦袋真的會打結」，而更多老鳥壞笑表示，應該找她5張100元。

女網友在爆怨公社發文提到，「最近工作在繳費收錢，發現一件事就是，大家算術真的很好。先說如果是收705元，你給我1005元，我找300這都可以理解，因為就是不想零錢帶在身上太重。」

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然而，今天她遇到一位小姐，對方拿1200元來繳699的金額，由於鈔票是折起來的，所以她以為是對方多給，於是出聲提醒，「不好意思，妳給我1200。」

聞言，小姐立刻回應，「對呀...怎麼了嗎？找501啊。」此舉讓她有些無奈，不禁心想「妳500一張是都不會花掉嗎？有時候真的很考驗收銀員的算術，而且人多真的很怕算錯。」

▲原po笑說，「大家算術真的很好」。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文引起同行共鳴，紛紛表示「當收銀員的話很常遇到呀，有可能她100元已經夠多了，想要一張500」、「我剛剛還按了計算機，數學老師我對不起你」、「699給1200這題太難...下一位」、「我的工作常收銀 ，這是很基本的算數欸！而且之前主管說不要太依賴電腦算數，要我們常心算，說腦子不用會越來越鈍，久而久之…就習慣了」、「我一定會卡住，站櫃台我絕對要放計算機在身邊」。

有趣的是，許多老鳥笑說，「我會找他5張100+1塊錢」、「不好意思500整鈔沒了，找你100的可以嗎」、「抱歉，沒500跟100，全部找妳10元」。

另外，真的有不少人直言，自己同樣會給1200元，「不然身上很多100元，錢包很厚」、「我也喜歡500元」、「我也會這樣，另一方面是覺得店員比較好找」、「我也是這樣給錢，沒辦法，不喜歡錢包太厚，我當賣家老闆都是數學系的」。

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