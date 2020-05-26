中央擬推3000振興券　侯友宜：新北從觀光、外送下手帶動「庶民經濟」





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對中央規劃推出一千元換三千振興券，新北市長侯友宜26日指出，發放振興券只是一種手段，還需要更多的、不一樣的形式來帶動庶民經濟，喚回民眾消費，像是與各縣市簽訂「互惠旅遊」促進觀光，合作外送業者帶動庶民經濟。

侯友宜說，中央振興券目前發放跟使用方式、配套措施還沒有公布，新北都會用其他的變通方式來振興經濟，不一定是發放振興券，因為像與各縣市簽訂「互惠旅遊」，很多的觀光旅遊業者都願意以更優惠的價格跟新北市配合，促進振興產業觀光經濟。

至於庶民經濟，侯友宜說，新北會跟外送平台業者合作，讓民眾從「零接觸經濟」，帶動庶民經濟效應，所以中央發放振興券只是一種手段，還需要更多的、不一樣的形式來帶動庶民經濟，喚回民眾消費，「信心經濟」概念更是現階段的向前走的力量。

此外，針對週刊報導侯友宜與高雄市長韓國瑜原本約好都不出席520就職典禮，侯友宜反駁，表示520總統就職前，市府早有準備，若沒有很重要的市政行程，他就會去參加。國家的慶典是一件重要的事情，所以有一些例行性的會議，比較國家的慶典來講，還是以國家慶典為主。至於別的縣市是否參加，都給予尊重，因為每一個人都有不一樣的事情要做。