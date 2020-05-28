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泰籍嫩妹千人斬！低胸不脫衣「15分鐘完事」　3個月狂撈百萬

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台北市萬華警分局日前破獲2處外籍應召站。（圖／警方提供）

▲台北市萬華警分局日前破獲2處外籍應召站。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

台北市萬華區鑽石大樓一直以來都是知名的應召熱點，業者利用出租套房作為賣淫處所，康定路商圈長期存有「一樓一鳳」的性服務。台北市萬華警分局經長期蒐證，於27日晚間一舉破獲2處外籍應召站，有名泰籍女子自曝，2月底入境至今已經賺進96萬，推算接了960名嫖客，短短3個月就成了千人斬！

經檢警調查指出，每回性交易時間只有15分鐘，應召女只用毛巾擦拭身體不脫衣，收費為1500元，業者僅抽佣500元，附近還有裝設監視器，專人把風以防查緝。警方昨日衝入應召站內，發現12名泰籍女子、2名寮籍女子，這些應召女子都是20多歲的年輕嫩妹，全是持觀光簽證入境，其中10人已經逾期。

去年底警方才大動作掃蕩鑽石大樓，業者改至附近民宅重起爐灶，採用拉皮條方式攬客，不打任何廣告，也未成立LINE群組，以防走漏風聲，不過最終還是逃不過查緝。警方訊後將4名業者依妨害風化罪移送法辦，14名外籍應召女依法移送移民署收容，4名嫖客則依社會秩序維護法裁處。

由於蔡英文政府新南向政策，將免簽範圍擴大到泰國、菲律賓等7國，這也使得人蛇集團、應召站大量引入東南亞女子，以觀光簽證1次2週的期限來台快速撈金。萬華警分局受台北市長柯文哲指示下，舉行座談會與業者面對面溝通，並要求遵守自律規範，警方也加強勸導、查緝，不過看起來成效不佳。

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