北市社會局海報涉抄襲新北市　黃珊珊：學生可能比較天真

▲北市海報涉嫌抄襲新北市府。（圖／翻攝網路）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府社會局26日遭網友爆料，指有關陽明老人公寓招募學生的宣傳海報，涉嫌抄襲新北市政府，事後社會局傍晚緊急將海報從局處官網下架。對此，北市副市長黃珊珊27日受訪指出，學生去網路抓圖，在學校裡面宣傳，不是北市府委託辦理，「學生可能比較天真」。

黃珊珊提到，有些學生想去宣傳，因此去網路抓圖，在學校裡面宣傳，不是北市府委託辦理，「學生可能比較天真」，認為去取得一個圖宣傳，第一時間已下架，第二是宣導著作權，雖然沒有營利使用，要尊重原創，照片、圖畫等都要尊重著作權。

黃珊珊指出，希望年輕朋友至少要註明出處，不然不能讓人家覺得是你做的，有著作人格權跟著作財產權，新北市沒有太大的意見，他們也理解，希望孩子們以後還是要有相關觀念，畢竟到網路抓圖很容易，要合理使用可以，但不能認為沒有營利就沒有關係，還是要得到授權，還要多宣導，也跟新北市致歉。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】