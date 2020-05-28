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專竊勁戰殺肉！30名車主組復仇聯盟怨：上午被抓晚上繼續偷…三重機車屠夫終收押

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記者陳豐德／新北報導

新北三重一名顏男因缺錢買毒，自2020年初就專竊熱門車款「勁戰」，偷走車子後殘忍「殺肉」變賣，被害車主在網路上發現顏男在網路上兜售昂改裝排氣管，將他約出後報警逮人，被害車主還自組「勁戰復仇者聯盟」要替愛車討公道，但顏男犯案屢獲交保；專案小組清查他犯案超過30起，獲利金額50萬元，27日晚間持拘票將他逮捕移送，新北地院裁定羈押禁見，讓車主總算鬆了口氣。

▲▼三重勁戰殺手偷車後殘忍殺肉變賣，被專案小組送辦後終於收押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重勁戰殺手偷車後殘忍斬首殺肉後變賣，被專案小組逮捕後終於收押。（圖／記者陳豐德翻攝）

期獲報雙北地區有多名騎乘yamaha品牌知名車款「勁戰」重機車之車主，在其車友網路群組「疾風鐵鷹」中串聯發現，雙北地區在109年4至5月間，至少有快20輛同款機車之高價改裝零件遭竊，車友們更哀號指出，歹徒非常惡劣，把愛車偷走後立即遭「大卸八塊」，把所有具價值的零件幾乎都遭拆走，警方尋獲「殘骸」通知車主來認領時，發現愛車幾乎「屍骨無存」，有的甚至只剩骨架，紛紛氣得大罵竊賊沒良心。

被害車主還在網路上自組「勁戰復仇者聯盟」，共同串聯要替愛車討公道，這才發現顏姓犯嫌（36歲）屢次犯案均獲交保，車友們即抱怨「警方雖多次抓到犯嫌，但因竊盜刑度低，上午抓下午交保，晚上繼續偷，歹徒根本沒在怕，難道市民只能認命了嗎？」。

▼被竊的機車最終被拆得只剩下骨架。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重勁戰殺手偷車後殘忍殺肉變賣，被專案小組送辦後終於收押。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方知道後組成專案小組積極偵辦，發現顏嫌具改裝機車零件之專業背景，自109年起即持續在雙北及桃園地區，連續竊取「勁戰」車款重機車之高價機車精品零件（如排氣管及避震器）等販賣，初估在雙北地區涉案數高達20件以上，惟因案件分別繫屬不同警分局及地檢署，以致各分局警方就算於個案逮捕或通知顏嫌到案，也因竊盜犯行屬輕罪，犯嫌通常立即獲交保，並又隨即在外持續作案，以致引發民怨。

為有效遏止顏嫌囂張行徑，精專案小組彙整顏嫌相關犯罪事證後，趕赴新北地檢研擬查緝策略並開立拘票， 27日晚間6時許三重仁愛街拘提顏嫌到案，但顏嫌對涉案情節避重就輕，還做不實供述意圖帶警方「兜圈子」，所幸犯罪證據早已彙整，讓他百口莫辯，經竊盜罪嫌移送後地院續裁定顏嫌羈押禁見，讓廣大車主免於愛車遭「殺肉」的恐懼。

▼機車置物箱被拆下。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重勁戰殺手偷車後殘忍殺肉變賣，被專案小組送辦後終於收押。（圖／記者陳豐德翻攝）

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