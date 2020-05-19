專挑勁戰偷！「勁戰殺手」3個月肢解10輛…內行人揭原因：太賺了

▲「勁戰殺手」專挑山葉機車的勁戰車款來偷。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

山葉機車推出的「勁戰」系列性能良好，是不少人選購機車的選擇，由於許多人選擇這款機車，周邊商品愈來愈多，有竊賊看準這點，只挑這系列的車子偷，被抓多少次也不怕。

根據《東森新聞》報導，大台北地區有名號稱「勁戰殺手」的竊賊，偷遍了整個台北地區的勁戰車款，有時直接將整輛車偷走，有時會拆解零件，幾乎全台北的警察都認得他。

目前這名「勁戰殺手」犯案地點從台北市逐漸轉移到新北市，讓不少車主求助無門。三重一名勁戰車主車輛才購置兩年多，就被「勁戰殺手」偷走，而且「勁戰殺手」偷車後，還騎著他的車輛四處犯案，讓他相當生氣。

▼勁戰殺手被警方逮捕5次，放出來依然故我，繼續犯案。（圖／記者李毓康攝）



依據監視器畫面，勁戰殺手先把機車從巷子裡牽出，接著離開現場，確定沒人之後，再折返將車輛牽走，或是坐在準備行竊的車輛上，等到四下無人時，再把車輛整台偷走。

據了解，這名「勁戰殺手」是37歲的顏姓男子，曾經從事車行工作，對機車有相當了解，經常性偷竊機車，儘管被抓了至少5次，他依然故我，被放出來就繼續偷，挨罰也不怕。

至於勁戰車款被鎖定的原因為何？有知情人士透露，該車款容易改裝，改裝品也多，在二手市場也保值，年輕人購車時，有8成會選擇這款。知情人士說明，竊賊偷車後，會把改裝品拆下變賣，放到網路上銷贓，雖然是二手商品，依然有新品約一半的價值，「一定要有一定的利潤，不然他不會鋌而走險。」

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