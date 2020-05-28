前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

記者孫于珊、劉昌松／台北報導

前景文專校創辦人張萬利（現年87歲），因滯納遺產稅及贈與稅罰鍰，法務部行政執行署台北分署28日下午以252萬8800元，拍定張名下坐落於新北市新店區的土地，這也是台北分署首次以「通訊投標」方式拍定的案件。

▲張萬利非法挪用景文學院的學雜費及校務基金約4億元，被依詐欺罪名通緝。（圖／翻攝自法務部調查局網站）

該土地位於新店大學詩鄉社區後方的山坡，面積2萬5010平方公尺，其實台北分署於2016年間就在進行拍賣，但因該土地為雜木林，無路可通達，影響民眾應買意願而遲遲未拍定，歷經6輪次的拍賣程序後，終於在今日拍定，為國庫增加收入。

▲土地都是雜木林，無路可通達，歷經6輪次的拍賣程序後才賣掉。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）

台北分署2月1日開辦不動產通訊投標，原採現場投標及通訊投標併行的方式，但於武漢肺炎防疫期間，為避免群聚感染，因此自5月開始，除已公告兼採現場投標的不動產拍賣案件外，全面改採通訊投標，而張萬利的土地，成為了「通訊投標」方式拍定的首例。

▼張萬利名下新店山坡地被以252萬8800元賣出。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）

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