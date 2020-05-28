「川普14天內決定」撤香港特殊地位 黃之鋒：北京勿忽視國際聲音！

▲香港眾志黃之鋒、羅冠聰和周庭召開記者會。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
記者劉亭／綜合報導
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日宣布，香港不再具有高度自治地位，不再繼續享有美國法律賦予的特殊待遇。香港眾志秘書長黃之鋒今（28）日召開記者會呼籲，香港人嚴正促請北京臨崖勒馬，不要對國際社會的反應視若無睹。
香港眾志28日中午召開記者會，黃之鋒、羅冠聰和周庭出席。會後黃之鋒於臉書表示，香港眾志在華盛頓所收到的消息，美方凍結本港獨立關稅區地位的可能性，過去數天持續增加，相信美國總統川普正慎重考慮，會在未來一兩星期有相關決定。
許多香港人擔心往後權益受到影響，黃之鋒透露，就港人申請，如到美國留學、旅遊等簽證，應不會有甚麼影響，但在美方作局部經濟制裁上，必然會紅色資本、進出口軍民兩用科技產品，以致是中資扮港資的白手套帶來壓力。
但他也強調，除了凍結關稅之外，華府也在研究動用1977年制訂的《國際緊急經濟權力法》，以應對北韓、伊朗的法例處理今日香港情況。香港獨立關稅地位是否能存在，不只取決於北京政權，更取決於國際社會對本港一國兩制實施的信心
【香港眾志料美方或中止部分或全部給予香港特殊待遇】 美國國務卿蓬佩奧說，香港不再在中國下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。香港眾志預計，美方將根據《美國政策法》，中止部分或全部美國給予香港的特殊待遇，另外美方亦可能會跟據《香...由香港電台視像新聞 RTHK VNEWS 發佈於 2020年5月27日 星期三