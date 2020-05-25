台大醫VS.高醫未來有差？內行曝社會現實：有「血統純正」問題

▲台大醫學院。（圖／記者李毓康攝）

記者康心禹／綜合報導

醫師在台灣的社會地位高、薪資又優渥，是個人人稱羨的職業，也因此考進醫學院成為一名醫生，是許多人從小的夢想。對此，就有網友好奇，同樣都是醫學院，「台大醫科跟高醫醫科未來有差嗎？」貼文一出後引發兩派網友論戰。

原PO在PTT以「台大醫科跟高醫醫科未來有差嗎？」為題表示，如果考上這兩所大學的醫科，在未來會有什麼差別嗎？如果有個有錢的老爸，讀哪裡還不是都一樣有人出錢開診所，如果沒有有錢老爸，你台大醫科出來一樣在大醫院從R1慢慢跳，是能多有錢，所以這兩個的未來有什麼差別嗎？

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貼文一出後引發熱烈討論，不少網友認為的確是背景比較重要，「有牌就好，背景才重要」、「只要通過國考，有醫師執照都一樣」、「爸爸有錢，你幼稚園畢業都沒差」、「爸爸比較重要」、「醫生世家沒差」、「如果爸爸是某醫院院長，路順很多」。

然而，還是有一派網友點出「派系問題」，在台灣讀台大還是有光環在，如果兩間學校都可以進的話當然秒選台大，「台大熱門科系住院醫師， 要台大畢業優先」、「背景又不能選，在同背景的基準下能選當然選台大阿」、「出來真的沒差，不過讀台大走在椰林大道就是爽」、「台大的權威多，你要學也比較有得跟」、「醫科有派系，血統不純的根本進不了」、「就會變成高醫派系，不是台大派系」。

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