桃園進入大建設時期　林佳龍：重大交通建設投資超過3000億

▲交通部長林佳龍表示，桃園重大交通建設投資超過3,000億。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

交通部長林佳龍25日抵桃園大溪、八德地區，考察交通建設指出，桃園進入大建設時期，不少國家重大建設都在桃園，中央持續與桃園市政府合作，協助建構桃園三橫「國道1號甲線、國道2號、台66系統交流道」，及三縱「國道1號、國道3號、台61線」的路網，打通交通斷點。

林部長說，桃園透過三心六線軌道建設均衡城鄉發展，以及三橫三縱公路建設等，不包含桃園國際機場第三航廈及第三跑道建設計畫，桃園重大交通建設累計投資超過3,000億元，希望中央地方攜手，幫助桃園打通重要交通節點以及交通任督二脈。

▲現勘國道3號銜接台66線增設系統交流道工程。▼陳澤仁處長進行簡報。（圖／市府提供）

其中國道3號銜接台66線增設系統交流道工程具重要急迫性，經由各界的努力，選擇拆遷較少的規劃，以降低徵收補償費用。目前各項工程前置作業如期推進，預計2023年完工，過程中也會要求同仁與地方政府密切配合，維持交通安全，相信打通系統交流道後，有望大幅改善地方交通。

▲鄭文燦市長說明，市府逐一克服大鶯豐德交流道計畫難題。（圖／市府提供）

陪同考察的市長鄭文燦表示，早年台66線通車，未能順利銜接國道3號，致使永昌路過路車流龐大，市區交通壅塞。在歷經市府與交通部多年的努力，國道3號銜接台66線增設系統交流道工程建設計畫於2018年奉行政院核定，並於去（2019）年底開工，預計2013年底完工通車，可望減少永昌路8成的過路車流，亦可增加高速公路銜接快速道路的便捷性。

鄭文燦市長也在陪同交通部長林佳龍，考察國道3號增設大鶯豐德交流道設置可行性辦理進度表示，大鶯豐德交流道包含聯絡道工程經費約54億元，未來八德地區民眾只須3分鐘車程就可連上北二高系統，並緩解大湳交流道及大溪交流道周邊道路易塞車問題，提供八德及大溪地區鄉親更便捷的交通選項；目前計畫可行性報告已獲交通部高公局有條件通過，目標今（2020）年下半年獲得行政院核定通過，透過地方與中央充分合作，實現桃園交通新夢想。

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