進度超前！桃園捷運綠線高架工程　很快可看到高架橋面版出現

▲視察桃園捷運綠線高架工程。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

交通部長林佳龍由桃園市長鄭文燦陪同，25日和立法院交通委員會，抵桃園考察交通建設，第3站來到捷運綠線GC01標高架段工程的八德區工地視察。市府捷工局指出，目前建德路上正進行第一跨橋面版的前置作業－場撐施工架工程，預計今（2020）年底可以完成南北高架段13跨橋面版，可望於2022年陸續交付機電廠商佈設軌道工程。

▲桃園捷運綠線高架工程，進度超前。（圖／市府提供）

市長鄭文燦表示，市府以「三心六線」發展桃園軌道建設路網，其中捷運綠線全長27.8公里，總經費約982.64億元，共設21座車站，依照契約，統包商必須在2025年底完成高架段施工。未來整體工程完工後，綠線將與機場捷運及中壢延伸線構成「口字形」的環狀捷運，讓桃園進入捷運新時代，市府也將進行沿線車站的周邊開發，讓捷運帶動桃園發展。

▲桃園捷運綠線高架工程，進度超前。（圖／市府提供）

捷運工程局陳文德局長表示，桃園捷運綠線土建工程是分標執行，高架段GC01標、地下段GC02標及GC03標，目前已進入施工高峰期，工程進度穩定超前，應可早日提供市民安全、快速、便利的捷運系統。陳局長強調，桃園三心六線的軌道建設串聯桃園都會區路網，也銜接雙北生活圈，將努力達成北北桃一小時軌道生活圈的新目標。

▲桃園捷運綠線高架工程，進度超前。（圖／市府提供）

施工廠商大陸工程公司協理何星曉表示，GC01標高架段工程目前預定施工進度為6.96%，實際施工進度是7.83%，超前0.87%，截至5月24日為止，南北段目前共完成基樁643支、樁帽56座、墩柱30支及帽梁14座，目前南北段皆已經開始進行(上部結構)橋面版施作；綠線的橋面版共有「預鑄U型梁」、「預力箱型梁」及「鋼箱型梁」三種，將依照路線特性、交通衝擊、施工便利性及都市景觀等不同，設計適合的橋面版型式。依照此進度推算，明(2021)年市民朋友們就可以陸續看到綠線高架橋面版出現了。

桃園捷運綠線高架段工程於2018年10月分別在八德、蘆竹和大園分區施工，立法院交通委員25日視察的八德工區，已經完成188支基樁、20座樁帽、墩柱16支、8座帽梁，以及施作第一跨(長興路至廣興一路)橋面版工程，為了避免施工造成交通衝擊，同時減少列車行經時所產生的噪音，採用預力箱型樑型式施工，為求視覺美感，墩柱上還設計了一體成型的垂直飾條，帽樑底部加上圓弧造型裝飾。

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