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藍綠縣市都要「順時中」　黃偉哲：防疫五月天伴手禮準備好了！

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▲防疫英雄陳時中部長受邀來台南市，市長黃偉哲指出，會送防疫五月天台南「藺草帽」等特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲防疫英雄陳時中部長受邀來台南市，市長黃偉哲指出，會送防疫五月天台南「藺草帽」等特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫英雄陳時中部長，周六受邀來台南市，市長黃偉哲28日上午指出，下午會把送給「防疫五月天」的整套伴手禮，還有包包都會公布出來，黃偉哲並透露，基本上有台南的「藺草帽」。

黃偉哲說，「藺草帽」是台南一個獨特的特色，事實上戴起來蠻好看的，所以天氣熱的時候，本來想考慮到送斗笠啦、草帽啦，戴斗笠草帽看起來滿大的，其實都滿適合，而且男生、女生都可以用，覺得其實都不錯，另外一個就是這個加芷袋，大家想說加芷袋就是阿嬤去買菜那一種，但是現在就跟帆布包結合起來，變成加芷帆布包，這東西也是我們台南特產，所以想說應該是把這個台南在地的心意，送給防疫五月天，這個心意盡到了。

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▲防疫英雄陳時中部長受邀來台南市，市長黃偉哲指出，會送防疫五月天台南「藺草帽」等特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，針對各縣市30日、31日都在搶陳時中部長，陳部長來台南行程會不會又縮短，黃偉哲指出，這個其實也沒辦法，因為大家都希望說在這個禮拜內趕快辦，尤其像藍營的縣市，如果下個禮拜罷韓投票那個時候再辦，第一個氣氛不對，第二個如果投票沒有過，藍營又來辦，或是有過了又來辦好像也不適宜，所以很多人也希望說能夠卡在這個禮拜，不過因為這個禮拜的時間都已經卡滿了，包括陳部長今天要去新竹、明天要去桃園，後天要來台南，大後天要去台中，這個四、五、六日都已經客滿。

黃偉哲說，基本上都是為了行銷台灣，他覺得是好事，「那阿中部長他也講說他不覺得累，他也不覺得不高興，因為只要能夠民眾高興，他也覺得高興那沒甚麼，所以也不用做其他的評論。」黃偉哲強調，阿中部長還沒有下火車之前，誰都不敢確定行程如何，因為中間變數很多，他只能說盡力了，而且大家都看到台南市盡力了，因行程一變再變，時間一變再變，行程一改再改，就可知道說這個處境是滿艱辛的。

▲防疫英雄陳時中部長受邀來台南市，市長黃偉哲指出，會送防疫五月天台南「藺草帽」等特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，阿中部長不是台南市民所獨，阿中部長是屬於全台灣民眾的，防疫五月天也不是專為台南而防疫，防疫五月天視為全國全台灣而防疫，所以他們站在一個全台灣的高度，我們站在一個台南市的高度，他們有他們的取捨，我們有我們的考量。但是我們能夠努力爭取我們盡量爭取，大概只能只能這樣子做，而且等防疫期間過了，我們還是歡迎阿中部長來啊，等6月7日大解封之後，中央疫情指揮中心不再每天開會，其實還是可以啦。

至於送的這些禮，能不能帶動一些地方的買氣，或是能夠造成風潮，黃偉哲說這倒在其次，反正就是送防疫五月天，他們喜歡用，覺得合用，覺得適合用最重要，送禮要送到心坎上，不是做一些人家不喜歡，他覺得送實用為原則。

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