藍營控罷韓送乾洗手是賄選！主謀是立委助理　趙天麟：要提告　　

▲高雄市議會國民黨團開記者會，主題「揭露Wecare金流及幕後黑手」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會國民黨團28日召開記者會，質疑罷韓團體發送眾多文宣品舉辦三山造勢等活動，資金何來，更點名發送乾洗手的送愛社區發展協會理事長劉家羽，與綠營關係密切，當過趙天麟服務處執行長、2020小英姊妹會楠梓分會會長，不過立委趙天麟也回應「劉小姐並非趙天麟委員辦公室助理，莫散佈謠言，否則將予提告。」

▲高雄市議會國民黨團質疑乾洗手贈送者劉家羽，和民進黨有密切關係。（圖／記者洪靖宜翻攝）

立法院國民黨團27日才召開記者會，踢爆罷韓團體疑似賄選，在投開票所附近發放市價約200元的茶樹精油乾洗手，還附上支持罷韓文宣，質疑已經涉及賄選；28日高雄市議會國民黨團又召開記者會，除了指出罷韓團體一堆文宣跟刊登廣告的費用錢從哪來？希望檢調單位好好偵查外，點名乾洗手署名贈送者，是送愛社區發展協會理事長劉家羽。

▲高雄市議會國民黨團質疑乾洗手贈送者劉家羽，和民進黨有密切關係。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經國民黨團調查，發現這名劉家羽，曾任趙天麟服務處執行長，也擔任過2020小英姐妹會楠梓分會會長，與綠營關係密切，議員邱于軒進一步質疑，合理推論，為何韓國瑜上任沒多久就推罷免，背後就是民進黨在控制一切，包含罷韓連署、本周的上街頭都是民進黨各級民代在動員，罷韓理由根本不是韓國瑜落跑選總統，而是民進黨「不甘願」長期權力結構被韓國瑜打破，所以才要「光復高雄」。

對此，立委趙天麟團隊回應：「劉小姐並非趙天麟委員辦公室助理，請邱于軒議員莫散佈謠言，否則將予提告。」