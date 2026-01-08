嘉義高鐵區光電案地方關注　太保市民反對地面型光電長約

▲嘉義高鐵區光電設施恐阻礙太保市黃金十年發展，市長鄭淑分、縣議員黃榮利等民意代表，陪同陳情的市民召開記者會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台糖公司擬規劃於嘉義高鐵特定區設置三千多坪的1.5MW地面型太陽光電設施，並擬綁約長達20年以上引發地方關注，太保市長鄭淑分今(8)日與代表陳情的市民召開記者會，向嘉義縣政府喊話提出多項具體建議，建請嘉義縣政府從整體都市發展與產業布局角度，審慎評估該案對未來的影響，並提送市民陳情書到嘉義縣政府。

鄭淑分表示，嘉義高鐵特定區是太保市未來最重要的新興發展核心，不僅是嘉義縣推動產業升級、都市發展與重大建設的關鍵門戶，更是翁章梁縣長所提出「黃金十年」政策的重中之重。

然而，若於高鐵站周邊核心區位長期設置地面型光電設施，且一綁約即逾20年，將使具高度發展潛力的黃金地段陷於低度利用，進而壓縮未來公共建設、產業進駐及都市機能配置的彈性，此作法更與翁章梁縣長所強調的「黃金十年」整體發展方向，產生背道而馳。

對此，鄭淑分於說明會中提出二點建請事項：第一，請嘉義縣政府正視嘉義高鐵特定區整體發展方向，確保各項政策與翁章梁縣長所提出「黃金十年」目標具備一致性；第二，請嘉義縣政府能尊重太保市民的意見，將地方實際需求納入決策考量。

鄭淑分強調，支持永續能源是共同目標，但更期盼在推動能源政策的同時，兼顧城市長遠發展與地方整體利益，透過充分溝通與整體規劃，為嘉義縣與太保市打造兼顧永續發展與產業布局的未來。