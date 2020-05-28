▲抑制病毒能力達98%！長庚找到「最具治療潛力」新冠單株抗體。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

長庚團隊繼上月找出數十株可結合新冠病毒的人類單株抗體後，再度找到最具治療潛力的「全人源單株抗體」，對武漢株、美國株、歐洲株等病毒進行檢測，抑制病毒能力最高達98%。長庚醫院表示，希望將研發成果尋求技轉成產品，造福全球病患。

林口長庚兒童感染科黃冠穎醫師研究團隊在新冠肺炎爆發後，利用2個半月時間，於4月初成功分離出22種病毒株，並取得病毒全基因序列。另外，研究團隊也從3位病人的B細胞中，找到25株具備中和病毒能力的抗體。時隔1個月，研究又有新突破。

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林口長庚表示，研究團隊從人體內找到的抗新冠病毒「全人源單株抗體」，發現抗體具備中和病毒的能力，透過免疫螢光染色、中和試驗法、病毒溶斑抑制中和試驗法均能有效驗證。

▲長庚醫院暨長庚大學病毒團隊，右起：黃冠穎醫師、施信如教授、黃瓊瑰博士。（圖／長庚醫院提供）

此外，研究團隊也對不同來源新冠肺炎病毒株，包括武漢株、美國株、歐洲株、埃及株進行檢測，都具有相同中和效果，可以抑制病毒能力達90~98%，已符合開發為治療產品的藥物條件。

林口長庚表示，由人體體內找出的單株抗體研發出抗體藥物，是精準醫療時代的重要進展，抗體藥物具有高度專一性，可專一辨識病毒並予以抑制或消滅，較不會影響正常的健康細胞，並可降低副作用的產生及大幅縮短藥物研發的時間。

院方提到，新冠病毒目前疫情雖有稍緩，但有國外專家預言新冠病毒到冬季時仍會捲土重來，希望將本次研發成果技轉藥廠，將實驗室成果繼續朝產品化方向進行，讓全球早日脫離新冠病毒威脅。

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