　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「實聯制」轉賣個資、逾28天未銷毀都要罰　最高可處200萬！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼指揮中心5/28記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心今（28）日公佈「實聯制措施指引」。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公佈「實聯制措施指引」，包括蒐集個資應符合最少侵害原則，28天內應銷毀等，且蒐集方式不限紙本與電子方式。指揮中心發言人莊人祥強調，實聯制指引措施為宣導、鼓勵性質，若商家未依照指引進行資料收集，並未設有罰則，但未來希望以認證、標章等方式，鼓勵民眾到實名制店家消費，確保自身安全。

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布將在6月7日「生活解封」，屆時外出只要社交距離與戴口罩二選一，公司內設有員工餐廳，也可依規模大小，維持裝設隔板或分批用餐。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心資訊組組長簡宏偉表示，實聯制蒐集個資應以「最少資料」為原則，若一群認識的人到餐廳用餐，毋需人人都留資料，只須派一人當代表。業者蒐集資料後，也要明確告知使用目的，並做到保密原則，且最多28天後就要銷毀，如果外洩或另作他用，可依《個資法》開罰。

莊人祥表示，實聯制為鼓勵性質，舉凡大型餐館業者若遵守，就不受室內最多250人限制，但如果未做到也戰無罰則，未來希望以認證、標章等方式，鼓勵民眾消費。

至於業者蒐集消費個資後若違法做他用，可依《個資法》第47條，處新台幣5萬至50萬元以下罰鍰；若蒐集個資逾28天未刪除，也可依同法第48條，先令其改正，屆期不改者，可處2萬以上20萬以下罰鍰。莊人祥說，實聯制不會主動蒐集名單，將交由地方政府主動稽查。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
人妻「上山採藥」真相逆轉！車震做一半突滑落　小王跳車遭輾死
雲林男中600萬卻搞丟彩券　老闆驚爆：他損失超過1800萬元
台灣5G吃到飽資費曝光！　價格全球最便宜
明年春節「爽休16天」攻略！6次長假排休一次看　這2天要補班
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海鮮人人愛！口袋不深的消費指南　富基海產店家老實說「這些不要點」

俄羅斯包機返台　全團檢驗結果出爐「其餘87人都陰性」

「臺灣漫畫基地」重新開放！升級3大亮點　打造漫畫家練功道館

豪大雨排水護岸潰堤！　雲林台西養殖區戶損失慘重邊講邊哭　　

盧秀燕邀到了！陳時中週日到一中商圈　珍珠奶茶必喝的啦

雲林男中600萬彩券卻搞丟！老闆驚爆：他損失應是1800萬元

台灣爭取5年「鳳梨送進澳洲」計畫暫緩！農委會曝原因：無法有確切時程

6月7日起防疫措施「大解封」　台灣各縣市開放狀況一次看！

台東看熱氣球「友搶搭順風車」　嬌貴挑車款：太差我不坐！她一張圖給教訓

職場婦女辛苦誰人知！勵馨基金會與臺灣帝亞吉歐　關注職業婦女培力、提升職場溝通力

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

海鮮人人愛！口袋不深的消費指南　富基海產店家老實說「這些不要點」

俄羅斯包機返台　全團檢驗結果出爐「其餘87人都陰性」

「臺灣漫畫基地」重新開放！升級3大亮點　打造漫畫家練功道館

豪大雨排水護岸潰堤！　雲林台西養殖區戶損失慘重邊講邊哭　　

盧秀燕邀到了！陳時中週日到一中商圈　珍珠奶茶必喝的啦

雲林男中600萬彩券卻搞丟！老闆驚爆：他損失應是1800萬元

台灣爭取5年「鳳梨送進澳洲」計畫暫緩！農委會曝原因：無法有確切時程

6月7日起防疫措施「大解封」　台灣各縣市開放狀況一次看！

台東看熱氣球「友搶搭順風車」　嬌貴挑車款：太差我不坐！她一張圖給教訓

職場婦女辛苦誰人知！勵馨基金會與臺灣帝亞吉歐　關注職業婦女培力、提升職場溝通力

卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩　搭配這罐更有效

皮蛋控必點「臭麻麵」！中壢銅板麵店　紅油雙拼抄手只要50元

藍營扯「罷韓賄選」被打臉！王定宇還原真相嗆：誣告要不要道歉

曬黑之後更性感！　TWICE志效「兩年前傳奇舞台」再登韓網被推爆

港版國安法「僅1人反對」法條全文！　央視：現場響起「超長熱烈掌聲」

海鮮人人愛！口袋不深的消費指南　富基海產店家老實說「這些不要點」

「一個賺1千」外籍妹來台猛接客　半年「千人斬」海撈120萬

中職二軍／古林睿煬先發3.1局遭林承飛開轟　統一3轟擊退樂天

HTC VIVE顛覆教育訓練　助攻消防員培訓再升級

俄羅斯包機返台　全團檢驗結果出爐「其餘87人都陰性」

太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事

生活熱門新聞

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

還原「2隻海戰車4140元」始末遭酸　布袋老闆想哭

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

快訊／大雷雨再炸3縣市！　網驚：海線雨倒得很兇猛

卡卡兒869字槓上咖啡店：我就是蠢！

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

繳費699給1200！同行壞笑：找5張100

快訊／「大雷雨」襲9縣市！　民眾嚇醒：天破洞了

媽手機壞了她裝不在意　偷給驚喜結局超鬧

中千萬發票　幸運得主爽到說溜嘴

雷雨胞移入！北北基16縣市豪大雨　全台再下2天

快訊／大雷雨炸不停！高雄岡山水淹成小河

更多熱門

相關新聞

「發放振興券用健保卡」　陳時中：若使用會取得授權

「發放振興券用健保卡」　陳時中：若使用會取得授權

因應疫情造成相關經濟損失，行政院規劃推出「振興券」，傳出可能比照口罩實名制用健保卡領售；然而健保卡涉及民眾隱私，且依據相關資料存取管理辦法用途僅包含健保署服務、醫事服務機構用途等，民團批評恐淪為違法濫權行政行為。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日表示，如果使用健保卡，一定要取得授權。

日本T聯賽規劃11月無觀眾開幕

日本T聯賽規劃11月無觀眾開幕

國泰金：集團逾5萬員工力挺國旅

國泰金：集團逾5萬員工力挺國旅

大學開放陸生返台！　陳時中：一樣要居家檢疫14天

大學開放陸生返台！　陳時中：一樣要居家檢疫14天

快訊／新冠肺炎已有420人解隔離！

快訊／新冠肺炎已有420人解隔離！

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫實聯制

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

即／美國務卿宣布　香港不再自治

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

「港版國安法」正式表決通過！

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面