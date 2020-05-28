「實聯制」轉賣個資、逾28天未銷毀都要罰　最高可處200萬！

▲中央流行疫情指揮中心今（28）日公佈「實聯制措施指引」。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公佈「實聯制措施指引」，包括蒐集個資應符合最少侵害原則，28天內應銷毀等，且蒐集方式不限紙本與電子方式。指揮中心發言人莊人祥強調，實聯制指引措施為宣導、鼓勵性質，若商家未依照指引進行資料收集，並未設有罰則，但未來希望以認證、標章等方式，鼓勵民眾到實名制店家消費，確保自身安全。

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布將在6月7日「生活解封」，屆時外出只要社交距離與戴口罩二選一，公司內設有員工餐廳，也可依規模大小，維持裝設隔板或分批用餐。

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中央流行疫情指揮中心資訊組組長簡宏偉表示，實聯制蒐集個資應以「最少資料」為原則，若一群認識的人到餐廳用餐，毋需人人都留資料，只須派一人當代表。業者蒐集資料後，也要明確告知使用目的，並做到保密原則，且最多28天後就要銷毀，如果外洩或另作他用，可依《個資法》開罰。

莊人祥表示，實聯制為鼓勵性質，舉凡大型餐館業者若遵守，就不受室內最多250人限制，但如果未做到也戰無罰則，未來希望以認證、標章等方式，鼓勵民眾消費。

至於業者蒐集消費個資後若違法做他用，可依《個資法》第47條，處新台幣5萬至50萬元以下罰鍰；若蒐集個資逾28天未刪除，也可依同法第48條，先令其改正，屆期不改者，可處2萬以上20萬以下罰鍰。莊人祥說，實聯制不會主動蒐集名單，將交由地方政府主動稽查。

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