　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

13歲少女和大叔私奔　睡夢中遭父親「鐮刀斬首」榮譽處決

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳孟臻／綜合報導

伊朗近日發生一起駭人謀殺案。一名年僅13歲的少女艾許拉菲（Romina Ashrafi）因戀上34歲的男子遭到反對，兩人相約私奔。後來艾許拉菲被帶回家，卻在睡夢中被以「榮譽處決」之名，慘遭父親用鐮刀斬首，屍首異處。

根據當地媒體報導，艾許拉菲愛上年紀大21歲的卡瓦里（Bahamn Khavari），這段戀情遭到父親強烈的反對，更不同意他們結婚，在無法獲得雙方家庭的認同下，這對老少配情侶相約落跑。

隨後雙方家人報警，經過五天的搜索，警方找到兩人，並將艾許拉菲送回家。雖然艾許拉菲向警方表示，害怕回家後會有生命危險，但根據伊斯蘭共和國的法律，警方不得不將她送還給家長。

當地媒體報導，父親砍殺女兒後，主動向到警局自首並承認所有犯行，當時手上還拿著殺人凶器。區政府表示，兇嫌已被拘留，案件也正在調查中。婦女組織的副主席伊布塔卡（Masoumeh Ebtekar）表示，要針對此刑案要求進行特別調查，也透露，如果艾許拉菲父親定罪，只要面臨最多10年的牢獄。

因為根據伊斯蘭法律，直系血親被授權允許謀殺親屬。兇嫌是艾許拉菲的監護人，代表他如果以榮譽處決之名殺害家人，可以逃過死刑。

此案件在伊朗各地發酵，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）得知後向內閣要求，加速研擬出抵制榮譽處決的法律，避免再讓類似的悲劇發生。

伊朗法律規定，少女只要滿13歲即可結婚，平均結婚年齡是23歲。在伊朗榮譽處決的確切死亡數字不得而知，首都德黑蘭的警方先前曾表示，「榮譽殺人」大約占伊朗謀殺案的2成。

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

 舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
快訊／「港版國安法」成定局！　陸人大正式表決通過
快訊／明年行事曆公布！　「3天以上連假」有8次
「台中人超難相處」　大尺度網紅哭沒粉絲幫…走4小時才到火車站
《逃出絕命鎮》男星癌逝！　演活角色…導演讚：真正的專業演員
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不放孟晚舟　看懂加拿大如何在美中角力下夾縫求生

港媒：「港版國安法」違者不會送至中國審判　採無罪推定保護嫌犯

拚了！賽普勒斯：入境旅客若確診，醫藥食宿費我們出！

白人警「膝蓋壓制」黑人窒息　川普：正義終會得到伸張

全文／美國務卿認定香港不再自治　評估報告遞交國會

13歲少女和大叔私奔　睡夢中遭父親「鐮刀斬首」榮譽處決

開鍘了！？川普周四將簽署社群媒體限制令

教會再爆群聚感染！「聖經研究」15人染疫　月底將辦大規模現場禮拜

港版國安法料通過　外媒曝華府盤算：香港特殊地位不會取消

何時能入境日本？日媒曝最快夏天　首波針對美亞商務人士、學者

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

不放孟晚舟　看懂加拿大如何在美中角力下夾縫求生

港媒：「港版國安法」違者不會送至中國審判　採無罪推定保護嫌犯

拚了！賽普勒斯：入境旅客若確診，醫藥食宿費我們出！

白人警「膝蓋壓制」黑人窒息　川普：正義終會得到伸張

全文／美國務卿認定香港不再自治　評估報告遞交國會

13歲少女和大叔私奔　睡夢中遭父親「鐮刀斬首」榮譽處決

開鍘了！？川普周四將簽署社群媒體限制令

教會再爆群聚感染！「聖經研究」15人染疫　月底將辦大規模現場禮拜

港版國安法料通過　外媒曝華府盤算：香港特殊地位不會取消

何時能入境日本？日媒曝最快夏天　首波針對美亞商務人士、學者

不放孟晚舟　看懂加拿大如何在美中角力下夾縫求生

【奧斯塔羅】 最近有小人放冷箭嗎？

聰明人「長得比較醜」？台大生傻眼回應：為荷包要忍住...國中妹秒補刀

快訊／「港版國安法」成定局！　陸人大「2871:1」正式表決通過

反對港版國安法！　何韻詩稱被列「噤聲名單」：現在是戰爭

首家金控力挺國旅！　國泰金砸4.4億提供逾5萬員工國內旅遊

前NBA球員傑克森痛悼「遭警壓脖身亡摯友」　拭淚控訴：你們殺了我兄弟

八三夭「想見你」想瘋了...宣布線上開唱！揪密友助陣爆猛料

港男來台旅遊…凌晨「光屁股」閒晃！從後面硬來花蓮妹：很漂亮、想偷摸

元太科技擴大電子紙看板試點計畫　為大波士頓地區提供動態交通資訊

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

即／美國務卿宣布　香港不再自治

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

自稱不吃不喝82年　印度瑜伽奇人90歲去世

女模慶粉絲破600萬　狂甩30GG奶

4歲唐寶寶餓死　遺體遭老鼠啃咬　

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

他6年前硬上繼女逼輕生　酒醉想再染指小女兒…遭妻勒斃

即／雙重犯罪成立　孟晚舟案續審

想變蜘蛛人　3孩給黑寡婦咬瞬間毒發

激動姊飯店內與男友吵架　情緒崩潰「嬰兒當甩炮摔地」

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

巨鱷球場撕打！半個頭被咬了

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

梅根凱特不合內幕曝光　竟是褲襪惹禍

更多熱門

相關新聞

伊朗約1萬名醫護感染新冠病毒

伊朗約1萬名醫護感染新冠病毒

據伊朗國家通訊社報導，伊朗衛生部周四(21日)通報指出，該國新冠確診病例增加2392例，累計確診129341例；新增死亡66例，累計死亡7249例；治癒者累計100564人。伊朗衛生部公關和新聞中心主任賈漢普爾說，希望民眾能繼續保持社交距離，避免任何不必要的外出，以隔絕新冠病毒傳播。

巴基斯坦新一波蝗災 符合繁殖條件

巴基斯坦新一波蝗災 符合繁殖條件

火箭險擊「美國駐巴格達大使館」

火箭險擊「美國駐巴格達大使館」

少女疑與堂兄有染...遭2兄長「榮譽處決」

少女疑與堂兄有染...遭2兄長「榮譽處決」

伊朗護衛艦失誤「擊沉自家軍艦」

伊朗護衛艦失誤「擊沉自家軍艦」

關鍵字：

伊朗榮譽處決斬首老少配榮譽殺人

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

即／美國務卿宣布　香港不再自治

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面