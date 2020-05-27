大雨「下暴流俯衝」猛撞...雨區循環！夜間→清晨防瞬間強雨彈　影響時程曝光

▲鋒面與西南風影響，許多地方都傳出淹水災情。（圖／記者林敬旻攝）

記者許凱彰／台北報導

受到梅雨鋒面與西南風的影響，27日上午部分地區下起暴雨，釀出多處淹水的情形。《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書上發文提到，「這波豪雨跟梅雨鋒面，關係其實不大，罪魁禍首是鋒前暖濕但不強的西南風。」這波預計將會斷斷續續到周末。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》直言，這一波西南風並不強，所以在「晚上到清晨」的時候，弱弱的西南風在抵達台灣南部陸地之前，就會抵擋不住陸地夜間的「陸風」，直接在台灣南部「近海」舉升激發旺盛雲系，並隨著高空西風吹進南部沿海市區造成降雨。

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▲這降雨型態預計會影響到周末。（圖／翻攝自中央氣象局）

除此之外，《台灣颱風論壇｜天氣特急》解釋說到，降下大雨本身會拖曳附近的空氣向下，因此下大雨的地方，常常有下暴流，下暴流俯衝撞到南部陸地上，就會四處散逸，其中一支往外海吹去的氣流。

對此，粉專還補充說，因為跟陸風是吹同一個方向的，所以結合成明顯的離岸風，吹離陸地，並與外海的西南風再度激發新的對流雲系，新的雲系再對南部沿海造成新的一波降雨，就這樣不斷地循環。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》透露，這樣的降雨循環在接近中午的時候夜間陸風就會減弱，所以外海的西南風就會直接吹進陸地，並遇到台灣地形舉升成雲致雨，降雨的主要區域會漸漸從「沿海市區」轉變成「內陸山區」，沿海市區的雨勢就會暫時得到緩和，進入夜間後就會進入另一個循環。而這樣的天氣降雨型態，預計將會影想到周末。

▲下大雨的時候容易形成下暴流。（圖／翻攝自粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

據了解，28日（周四）的雨會先從沿海地區下起，但下午要留意午後對流加乘，造成的局部大雨或豪雨發生。然而隨著鋒面減弱以及持續南移，強度減弱、降雨空檔增加，中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其餘地區雖有局部短暫陣雨或雷雨，午後需要留意同時受到熱對流影響下局部地區可能出現大雨或豪雨。

整體來說，28日降雨會較27日較緩，29日雨勢又會更加緩和。29日至6月2日（下周二），台灣附近吹著西南風，迎風面的中南部地區在清晨至上午有局部短暫陣雨，但整體天氣漸轉為多雲，午後山區、近山區及西南風下風處容易有局部短暫雷陣雨。

▼05/27 20:00~05/28 20:00定量降水預報。（圖／中央氣象局）