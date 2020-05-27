恐怖循環！西半部「夜間~清晨」小心雨彈再炸　一張圖看雨怎麼下

▲05/27 20:00~05/28 20:00定量降水預報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒面持續影響台灣，氣象局指出，夜間清晨還會有對流移入，西半部沿海地區需繼續留意瞬間大雨；但周四隨著鋒面減弱、持續南移，降雨熱區主要落在中南部、東南部，有短暫陣雨或雷雨，午後局部地區受熱對流影響，可能仍會有大雨或豪雨。

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▲相較於白天劇烈雨勢，晚上各地整體降雨趨緩不少。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象預報員官欣平表示，今天晚上各地整體雨勢趨緩，相較於白天降雨情況，中南部進入天氣空檔，但由於鋒面還在台灣上空，仍屬不穩定天氣，尤其夜間~清晨因為西南風跟陸風輻合作用，海峽會產生對流，移入陸地後就會有雨勢出現，以中南部降雨機率最高。

不過，氣象局仍有持續發布大雨特報，其中南投縣已有豪雨發生；今（27日）晚至明（28）日南投、彰化、雲林及嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲受到鋒面影響，氣象局持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

周四會先從沿海地區下起，但下午要留意午後對流加乘，造成的局部大雨或豪雨發生。然而隨著鋒面減弱以及持續南移，強度減弱、降雨空檔增加，中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其餘地區雖有局部短暫陣雨或雷雨，午後需要留意同時受到熱對流影響下局部地區可能出現大雨或豪雨。

▲西半部地區夜晚~清晨小心雨勢再來。（圖／記者林敬旻攝）

整體來說，明天降雨會比今天趨緩，周五雨勢又會更加緩和。周五至下周二（29日至6月2日），台灣附近吹著西南風，迎風面的中南部地區在清晨至上午有局部短暫陣雨，但整體天氣漸轉為多雲，午後山區、近山區及西南風下風處容易有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，本周低溫大致落在23至26度間，高溫除了今天因整天降雨明顯稍降至26至30度間之外，其他日子大多落在28至31度間，屬於晨間舒適、白天悶熱的天氣型態。

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