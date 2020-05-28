大雷雨轟炸！北北基16縣市豪大雨「全台再下2天」　高雄淹水警戒

▲今晨海峽對流持續移入西半部造成降雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

16縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（28日）依舊受到滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，不排除繼續有大雨或豪雨發生。氣象專家吳德榮提醒，今和周五鋒面徘徊，續防劇烈天氣。根據水利署網站6時23分資訊，高雄市一級淹水警戒。

豪雨特報：彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣

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大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

一級淹水警戒：高雄市燕巢區、岡山區

▼16縣市豪大雨特報。（點圖可放大／氣象局）

氣象局對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至7時。氣象局對16縣市發布豪大雨特報，鋒面影響易有短時強降雨，今高雄市、屏東縣、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北地區及嘉義縣市、台南市亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，目前海峽對流持續移入西半部，而白天天氣也不太穩定，西半部有一波波對流消長移入造成短時強降雨，東半部則相對和緩，但也是多雲或有陣雨；今降雨比較涼，各地高溫約26到29度。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

王品翔說，鋒面徘徊到周五，下半天會慢慢離開，但整體仍在台灣附近，天氣依然比較不穩定，可能有中尺度對流再度移入陸地，還是有機會發生劇烈規模降雨，仍可能有豪大雨，但比今機率降低。

王品翔表示，周六起鋒面比較離開，到下周偏向吹西南風，但要注意清晨夜晚和西南部陸地的陸風輻合，造成清晨沿海對流有局部陣雨或雷雨；其他地區為多雲到晴，各地留意午後雷陣雨。至於未來一周溫度，他指出，周五高溫約26至30度，周六起回升，各地約32至34度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，27日晨西南風遇地形，因海、陸摩擦力的差異在西南部沿海產生輻合作用，提供上升運動，促使大氣不穩定度的釋放，雷雨胞發展消消長長；當其向內陸移動，離開舉升地區，強度便逐漸減弱，故在沿海地區逐漸發展成近似滯留的「中尺度對流系統」，至27日午給高屏平地帶來約300毫米的豪雨，也造成淹水的現象。

吳德榮說，今晨受滯留鋒的舉升作用，紅外線衛星雲圖顯示，雲層在嘉義以北及海峽南部發展，雷達回波圖亦顯示出其強回波，伴隨閃電，西南風遇地形舉升的條件已改變；台南、高雄今晨4時左右才開始降雨，降雨機制為海峽南部移入的雷雨胞與27日晨亦大不相同。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五滯留鋒南北徘徊，大氣很不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨，並有雷雨胞及中尺度對流系統發生的機率，應注意其所伴隨的雷擊、強風，平地應慎防瞬間大雨帶來的淹水，山區亦應防範落石、坍方、土石流的現象。

吳德榮指出，周六至下周二暖氣團持續增強，滯留鋒繼續向北遠離，台灣天氣好轉但很悶熱，因大氣不穩定，午後對流旺盛，清晨西南部沿海有局部短暫陣雨的機率；下周三各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑，午後山區有局部短暫陣雨的機率。