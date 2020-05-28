聯準會：美國經濟前景極不明朗　企業感到悲觀

▲Fed主席鮑威爾。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，美國經濟歷經數週停擺後能否反彈，前景仍「極不明朗」，全國企業對於一切能多快恢復正常態度悲觀。

法新社報導，聯準會的褐皮書（beige book）經濟情勢調查報告顯示，近幾個星期，美國所有地區的經濟活動持續大幅衰退，汽車銷售業績大減，房客也付不出租金。

聯準會表示，儘管許多接受調查人士說整體經濟活動可能隨企業重新開放而重振，經濟前景依舊極不明朗，人們多半對經濟復甦的速度感到悲觀。