快訊／婦聯會暫時保住了！法院裁定：「別再收政治獻金」就好

▲北高行裁定，婦聯會除了不能再收政治獻金以外，內政部廢止團體立案的處分停止執行。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者羅志華／台北報導

內政部依《政黨法》，要婦聯會於期限內轉型成政黨，否則廢止，婦聯會向台北高等行政法院提行政訴訟要求停止執行，北高行5月27日裁定，婦聯會除了不能再收受政治獻金外，其餘處分在行政訴訟終結前，停止執行。

《政黨法》於2017年12月8日生效後，規定立案得政治團體，應於2年內傳換為政黨，婦聯會沒在2019年12月7日完成轉換，內政部於2020年4月27日廢止婦聯會的團體立案，並要婦聯會於5月11日以前申請選任清算人（人民團體解散程序），婦聯會於5月11日向北高行聲請停止執行。

北高行認為，一旦婦聯會廢止立案就沒了，清算後財產也收歸國庫，做下去就沒救了，之後也沒辦法用錢補償，且《政黨法》雖不容許有非政黨的政治團體存在，卻沒提出讓沒打算轉型政黨的政治團體，轉型其他團體的空間，退場機制僵化、對人民結社自由過度限制，婦聯會的聲請有理。

北高行指出，即使不廢止婦聯會，也仍能依《人民團體法》監督婦聯會，只要婦聯會不再以政治團體名義收政治獻金，對公眾利益應該沒甚麼影響，考量廢止後果的嚴重性、保護婦聯會結社及表現的自由，裁定婦聯會在行政訴訟結束前，除不能再收政治獻金外，可繼續從事其他活動。

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