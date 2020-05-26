「沒有分配不均的囤房現象」　內政部：持4戶以上房屋者僅占4.52％





▲近日網路上出現「囤房稅」等爭議，內政部表示，目前台灣沒有分配不均的囤房現象。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

針對近日有關「囤房稅」討論的爭議，內政部26日表示，依據房屋稅籍所有人歸戶統計，持有1間房子的人占總數75.67％，2戶者占15.65％，3戶者占4.17％，4戶以上占4.52％，狀況尚屬均衡，並無明顯分配不均的囤房現象。

依據財政部107年「房屋稅籍所有人歸戶統計」推估，持有一間房子的人共擁有約800萬間房子，占總數的75.67％；持有四間以上房子的多屋者共擁有約47.7萬間房子，僅占房屋總數的4.52％。內政部表示，國內房屋所有權分布狀況尚屬均衡，並無明顯分配不均的囤房現象。

內政部分析107年9月至108年8月間買屋與賣屋者擁有房屋情形，發現首購者購買的住宅占全部交易量的71.1％，擁有1屋者賣出的住宅則占整體交易量的44.4％；相較之下，擁有4屋以上者所購買的住宅僅占全部交易量的3.8％，賣出的住宅則占整體交易量的13.2%（7.1%+6.1%）。

內政部表示，就數量而言，多屋者在這段期間擁有的住宅數量減少約1萬3千戶；換言之，就目前市場動態，擁有少屋者買屋多、賣屋少，擁有多屋者則是買屋少、賣屋多。住宅分配是從原來擁有多屋者手中逐漸移轉給首購族，整體住宅權屬的分配正朝向均衡趨勢發展。

▲內政部提到，北市囤房稅對降低空屋率沒有顯著效果。（示意圖／記者李毓康攝）

內政部以民國104至106年，全國19縣市（不含外島）家戶成長率、新屋增加率與是否執行囤房稅等3項因素進行迴歸分析。實證結果顯示，家戶成長可顯著降低空屋率，新屋增加對空屋率上升也有顯著影響，但北市實施囤房稅對降低空屋率的效果非常不顯著。

內政部提到，從減少空屋的角度，讓年輕人、新婚者可離巢獨立生活，是降低空屋率的最佳方案。政府擴大租金補貼、推動包租代管社會住宅，更可同時發揮協助青年與降低空屋的雙重效果。

最後，內政部強調，公共政策的推動應以適切的資料和分析為基礎，在缺乏正確證據前，若僅依直覺想像恐造成錯誤推論，引發無謂對立與社會成本。內政部現正積極進行大數據分析工作，歡迎各界與內政部合作，共同建立理性對話，讓國家的各項重大政策能依據更詳細的事實基礎來規劃與推動。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】