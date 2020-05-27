小英指定提「人道救援行動方案」　陸委會陳明通明赴立院備詢

▲陸委會主委陳明通27日出席立法院內政委員會考察海基會暨台商座談。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

針對中共推「港版國安法」，總統蔡英文27日表示，將由陸委會主責規劃，提出人道救援行動方案，對此，陸委會下午透過聲明表示，將積極研議，統籌規劃，整合跨部門意見，相關專案規劃核定後，儘速對外說明。另明日上午，陸委會主委陳明通預計赴立院備詢，說明政府「撐香港」的具體作為。

陸委會回應蔡英文說法指出，因應香港局勢變化，行政院將依照總統指示，成立人道救援行動方案，責由陸委會積極研議，統籌規劃，整合跨部門意見，相關專案規劃核定後，將儘速對外說明。

▲國民黨籍立委陳玉珍明天上午將邀陳明通和內政部官員赴立院備詢，就香港議題說明政府政策。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，因應香港局勢變化，立法院內政委員會28日上午將邀請陸委會主委、內政部官員，就我政府「撐香港」之具體作為說明，陸委會主委陳明通將出席報告並備詢，屆時陸委會規劃的「人道救援行動方案」，將有望對外公開初步內容。

有鑑於大陸全國人大28日審議「港版國安法」，蔡英文日前曾表態與港人站在一起，甚至提出廢除港澳條例的可能，但被國民黨解讀是切割。

對此，陸委會曾發布聲明解釋，總統5月24日臉書的談話，並非是要「放棄香港」，而是要讓北京知道，中共人大通過港版國安法的後果極其嚴重，北京當局切勿一意孤行，讓情勢惡化到不可收拾；同時，《港澳條例》第60條係指，倘中共的作為讓香港情勢惡化，致香港的高度自治地位動搖，甚至可能使香港與大陸地區無異，政府將被迫停止該條例一部或全部的適用。

陸委會解釋，《港澳條例》第60條除了保障台港交流中，我國家安全及人民利益不受損害外，更是要監督北京對香港「50年不變」及「港人治港，高度自治」的承諾是否落實，並維護香港的自由人權法治核心價值。所以該項規定不只是「情勢變遷條款」，也是保護香港核心價值與人民的「保護條款」。

立法院內政委員會召委、國民黨籍立委陳玉珍27日受訪指出，28日的內政委員會，主要是了解蔡總統在選舉期間，所說的「撐香港」具體作為是什麼，另對於港澳條例如何修正，陸委會的態度什麼，以及若局勢惡化，港澳條例是否全部停止適用。

行政院發言人丁怡銘表示，香港局勢與香港人民的處境，政府十分關心，府院也隨時掌握最新狀況。因應未來可能發展，政府決定負起更大的責任。蔡英文總統與蘇貞昌院長今天早上達成共識，將由行政院籌組「香港人道援助行動專案」小組，由陸委會負責規劃，希望陸委會在最短時間內提出規劃，並盡快向社會大眾說明。

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