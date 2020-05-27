黃之鋒與美國參議員開會　警告：美方或用「這3種方式」摧毀香港！

▲黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港立法會今日（27日）就《國歌法》草案恢復二讀，北京近日也正擬定「港版國安法」，兩大法案均牽動港人神經。據港媒報導，香港眾志秘書長黃之鋒今日受訪稱，與美國參議員Josh Hawley開會後，得知美國正研究對香港作出制裁。

黃之鋒稱，《國安法》已經觸動美國神經，及令其意識到香港已非國際金融中心，而是於「一國一制」下的大灣區城市。他又說，美國白宮正研究制裁，「絕非只聞樓梯響」，包括凍結官員資產、針對敏感軍民兩用科技產品的局部經濟制裁、取消獨立關稅區地位等，美國大有可能利用上述的3點摧毀香港反制北京。

他又稱，北京做法刺激西方國家，而國際社會關注香港情況，如歐盟成員國外交部長會於後天召開會議，其中一項議程為討論香港情況；此外，日本首相就「一國兩制」情況表示關注。

▲港版國安法引發港人憂慮。（圖／路透社）

香港民間外交網絡發言人張崑陽說，他與黃之鋒今日跟美國參議員Josh Hawley開會，得悉一眾美國國會議員均對香港情況感到極之憂心；不少參議員已啟動法案，在美國國會審理。他認為，港版國安法影響不止一小撮參與政治的人士，而是影響每一個香港人，國際社會也不會容忍。

張崑陽認為，制裁不單可能發生，更有可能升級。他引述美方稱，制裁已不限於個別人士層面，而是擴展至與中國有關的企業等；如中資公司受制裁，在國際上不能再用美元結算，將會對紅色資本帶來毀滅性的打擊。

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