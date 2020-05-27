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陸全國政協今閉幕　全球聚焦人大明表決「港版國安法」

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▲▼2020政協閉幕。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸第十三屆全國政協第三次會議27日舉行閉幕會（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸第十三屆全國政協第三次會議今（27日）舉行閉幕大會，全體完成各項議程後閉幕，並由全國政協主席汪洋發表演說，沒有著墨涉台議題，只強調「未來大陸國家治理方向，要防止並克服形式主義、官僚主義，拒絕蜻蜓點水式的調研，力戒講大話，以良好作風保證履職成效。」

▲▼2020政協閉幕。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國政協主席汪洋發表閉幕演說。（圖／記者任以芳攝）

隨著大陸政協會議閉幕，緊接著，大陸全國人大閉幕將於明28號進行最後一天議程，外界最關注的就是「港版國安法」草案。全國人大委員長栗戰書25日表示，為維護國家安主權、安全、發展利益，確保香港長期繁榮穩定及提供更有力的法治保障，「一定會完成這項重要的立法」，外界預測人大表決一定是全數通過，不會有任何意外。

另外，政協第三場委員通道採訪，特地安排來自香港的政協委員陳清霞，針對「港版國安法」發表看法。她表示，這個決定是對維護國家安全非常必要和及時，堅決擁護支持，港區委員也會積極實踐一國兩制，支持特區政府依法施政。

▲▼2020政協閉幕。（圖／記者任以芳攝）

▲全國人大表決通過草案後，北京希望實施「港版國安法」越快越好。（圖／記者任以芳攝）

根據陸媒消息指出，全國人大只要表決通過此草案後，北京希望實施時間越快越好，可能落在8月左右正式。至於立法流程，首先授權給大陸全國人大常委會，按照慣例，每2個月舉行一次會議，有特殊需要的時候，可召開臨時會議，一般在雙月下旬舉行。「港版國安法」一旦通過不需經香港立法會，由港府直接公布實施。

▲▼ 2020政協閉幕。（圖／記者任以芳攝）

▲今年大陸兩會安檢、防疫高規格。（圖／記者任以芳攝）

本屆大陸全國政協閉幕流程非常快速，三點半準時結束，四點不到人民大會堂內、外全部淨空。這次採訪的中外媒體也不到三十人，外國使節也比往年少一半以上，全部被安排到三樓。每個人進場還得經過多重安檢。就連行動電源也不可攜入，記者採訪前6小時，先被安排到指定酒店接受核酸檢測，確認檢查過關才能進入大會。

▲▼ 2020政協閉幕。（圖／記者任以芳攝）

▲今年兩會記者席人數史上最少，上圖2019年，下圖2020年。（圖／記者任以芳攝）

預計明天下午三點舉行的人大閉幕會，也會採取高規格安檢。閉幕後，大陸國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會，並回答中外記者提問。今年受到疫情影響，總理記者會改成直播視訊，所有中外記者將安排在梅地亞中心進行遠距提問。

大陸人大代表大會第三次全體會議，將於28日表決九項議程，如下：


1.表決關於政府工作報告的決議草案

2.表決中華人民共和國民法典草案

3.表決全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案

4.表決關於2019年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2020年國民經濟和社會發展計畫的決議草案

5.表決關於2019年中央和地方預算執行情況與2020年中央和地方預算的決議草案

6.表決關於全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議草案

7.表決關於最高人民法院工作報告的決議草案

8.表決關於最高人民檢察院工作報告的決議草案

9.表決關於確認全國人民代表大會常務委員會接受馮忠華辭去第十三屆全國人民代表大會常務委員會委員職務的請求的決定草案

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