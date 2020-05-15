漁工上岸採「一人一室居家檢疫」　每人每天漁業署再補助1000元

▲漁業署宣布加嚴遠洋漁船入境防疫措施，返港後都必須原船檢疫14天。（圖／ ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

敦睦艦隊「磐石艦」爆群聚感然，漁業署宣布加嚴遠洋漁船入境防疫措施，返港後都必須原船檢疫14天。農委會漁業署今（15日）指出，因應即將有近4000名外籍漁工進港，將進行14天「一人一室居家檢疫」，該署將補助船主，對船員上岸進住防疫旅館每人每天1,000元，以減輕業者負擔。

漁業署進一步表示，該署基於遠洋漁船海上作業特殊性，多次爭取長期無接觸史的漁船可免居家檢疫。惟基於國內防疫整體作為，防止疫情入侵，不得不提高遠洋漁船船員隨船進港為防疫作為，請遠洋漁船業者配合政府政策，共同做好防疫作為，漁業署給予適當補助，協助產業度過難關。

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副指揮官陳宗彥說，針對遠洋漁船規範，很早就跟漁業署討論並訂定防疫措施，會有兩波，大概是在五月下旬到六月份，會有比較多船返國，初估船員數量是2000到3000位。目前已經跟船商、漁業署做相關規劃，會落實一人一室居家檢疫標準，船上會有一部分人先留在船上，也是採一人一室；上陸地部分，會安排防疫旅館入住。

陳宗彥表示，防疫旅館本來有一天一間房間一千元補助，船員符合都可領補償。他強調，船靠岸後卸完餘魚貨，船員不下船，其實都是可隨時離港，但只要下船就必須配合居家檢疫14天，這樣才能確保社區防疫安全，跟船員身體健康。

