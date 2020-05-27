楊坤鋒感念母親養育之恩　捐「瀚翔壹號」3百萬高性能救護車

▲屏東縣長治鄉坤鋒商行捐贈1輛高性能救護車給屏東縣消防局 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉坤鋒商行捐贈1輛高性能救護車給屏東縣消防局，27日在麟洛消防局舉辦捐贈儀式，由局長李正彬代表接受，消防局並回贈感謝狀與紀念品給坤鋒商行，表達感謝，場面熱絡。

▲▼楊坤鋒（右）致贈高性能救護車，副局長李正彬代表接受。

屏東縣政府秘書長鍾紹元、消防局救護科長邱百裕、第一大隊大隊長陳奕及與麟洛鄉鄉長鍾慶平、縣議員陳明達祕書等均與會參與。

坤鋒商行楊坤鋒先生平時熱心公益、樂善好施，為感謝母親楊淑環女士養育之恩，並為其母祈福添壽的孝心，捐贈高性能價值300萬元救護車1輛，命名為『瀚翔壹號』贈予屏東縣政府消防局第一大隊麟洛消防分隊。

這輛救護車上配置完善救護器材設備，供執行到院前緊急醫療救護服務，嘉惠地區民眾、提升緊急救護品質，使緊急傷病患的生命、身體能獲更完善保障。

李彬正副局長表示，由於現在民眾對於救護車服務需求與日俱增，救護勤務工作量已占每日消防勤務工作量相當大比例，因此救護車具良好性能與車內救護器材的完善更是能大大提昇救護品質與效率。坤鋒商行捐贈的救護車造價不貲，擁有車身優良穩定性與各項安全輔助系統，讓消防人員駕駛更具安全性；另附有各式到院前緊急救護器材一批，對提升救護人員急救效率著實影響甚鉅，有效提高本縣緊急救護能量，讓鄉民的生命安全更具保障。

麟洛鄉鄉長鍾慶平代表麟洛的鄉親們對楊坤鋒先生表達十二萬分的感謝與敬意，更盼望楊義鋒先生這樣的義行能起拋磚引玉的作用，讓社會各界共同發揚大愛精神，戮力弘揚社會光明面，帶來社會祥和。

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