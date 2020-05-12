毒蛇咬傷救護車爆胎！台東男幸遇巡邏警　鳴笛接力送醫救一命

▲▼救護車爆胎，巡邏員警立即協助患者與護理師乘坐巡邏車，鳴笛緊急送往台東醫院。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東成功鎮都歷部落日前晚間1名男子遭青竹絲毒蛇咬傷，不料救護車在載送男子赴醫急救途中，卻因車輪爆胎，雖然緊急換胎必然耽誤不少黃金救援時間，駕駛與護理師心急如焚，此時洽好都歷派車所巡邏員警上前查問，員警得知詳情立刻以巡邏車協助載送病患，30分鐘急駛40公里抵達至台東醫院，及時挽救男子生命。

台東縣警察局成功分局都歷派出所所長江家銘，日前晚間21時許執行交通事故防制勤務時，於11線125公里處見到一輛部台東醫院成功分院的救護車停靠路邊，駕駛與護理師正在焦急查看車況。

江所長見情況有異停車上前關心，護理師表示救護車正在載送成功鎮一位遭青竹絲咬傷江姓民眾，卻在半路上疑因壓到路面碎石而爆胎，因換胎恐耗費不少寶貴時間，希望警察可以先協助將該位患者送醫。

所長江家銘見事態緊急，讓該位患者與護理師攜緊急醫材搭乘巡邏車後座，並開啟警示燈與警鳴器請沿線車輛禮讓，在30分鐘內疾駛40公里的路程趕抵台東醫院院本部急診室。病患經醫師施用抗蛇毒血清治療後病情穩定無生命危險，醫院與家屬均十分感謝江所長的緊急載送，讓患者得以在黃金時間內得到救治。

部東醫院指出，青竹絲蛇毒屬於出血性，一小時內就會出現腫脹瘀血等症狀甚至入侵淋巴結，如未及時處置可能造成肌肉壞死、器官出血，嚴重時甚至昏迷，該民眾抵達之後急診醫師給予綜合抗出血性蛇毒血清，迅速抑制症狀。

部東醫院強調，各類青竹絲蛇咬造成的出血性傷害，四個小時之內施打抗出血性血清是黃金治療期，本案該名男子好在遇上熱血所長及時保命，目前病患生命徵象穩定正逐步康復。

成功分局長蘇偉荃提醒民眾，台11線多屬雙向單車道，遇有警車、消防車與救護車等車輛開啟警示燈及警鳴器時，均應立即避讓，並不得在後跟隨急駛，避免耽誤警消執行緊急任務之黃金時間。

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