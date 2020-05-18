高雄翁跌倒堅持不搭救護車　親戚開來這台…他乖乖上車！

▲老翁跌倒不願上救護車，最後親戚開計程車來，他才配合就醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

獲報老翁跌倒，高雄員警出動救援！這起事件發生在上個月24日下午4點多，高雄岡山警分局梓官分駐所警員服備勤勤務時，接獲一名國小警衛熱心報案，指出一名老翁在校園圍牆外走路跌倒，警方趕赴現場了解狀況，發現年邁且口語表達不清的老翁獨坐在路旁。

▲老翁跌倒不願上救護車，最後親戚開計程車來，他才配合就醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

員警見老翁右後腦勺明顯紅腫，擔憂老人禁不起撞擊，恐遲發性顱內出血，通報消防人員及救護車；過程中老翁對於警方詢問疑似因為重聽，多數時間沉默不語，開口講話時又無法清楚表達，幸好有路過民眾提供關於老翁的資訊，最後警方在老翁身上發現健保卡，確認他的身份及住址，才知道他家住梓官區。

▲老翁跌倒不願上救護車，最後親戚開計程車來，他才配合就醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

只不過，當警方請老翁坐上救護車時，他立刻揮揮手說不要，救護人員也不放心老翁的狀況而不敢離去，與警方一起苦勸半個多小時，直到老翁的妻子現身後，救護人員才離去。

最後員警替兩位老人家，找到他們在梓官區開計程車的親戚到場，順利將老翁送上車，這才讓處理員警放下心中大石。

▲老翁跌倒不願上救護車，最後親戚開計程車來，他才配合就醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

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