「買35元飲料」中發票千萬　彰化社頭人瘋傳：幸運兒是中學生

▲彰化社頭鄉小7買35元飲料中千萬大獎。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

超幸運！只花35元買飲料，就中1千萬！彰化縣社頭鄉一間7-11便利超商， 1、2月間開出一張1千萬元的統一發票，而這名得獎的據傳是某私校的學生，消息一出羨煞許多地方鄉民，也紛紛說，社頭鄉常傳出有中大獎，真的是寶地，真想自己也是下一個幸運兒。

今年3月統一發票中獎號碼公布，該間7-11便利超商當時低調不願意受訪，只在門口貼賀榜，希望買飲料中1千萬的民眾趕緊去領取，這幾天在社頭鄉傳言，這名學生總是在中山路與社斗路口下校車，進到超商買飲料，那天買了1瓶35元的飲料，還被同行的死黨同學說，為何要買那麼貴的飲料，沒想到就是這瓶飲料讓他中千萬。

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▲買35元飲料中千萬大獎。（示意圖／記者唐詠絮攝）

中獎後學生非常低調，跟家長前往銀行領獎，而中千萬的消息，學生領完錢後透露給死黨，而死黨同學回家後，迫不及待將這個好消息跟他父親分享，沒想到一傳十、十傳百，整個社頭鄉傳透透，但中獎學生一家人「一概否認」。

這個好消息傳到其他鄉鎮後，很多鄉民都說，社頭鄉真的是風水寶地，中大獎率超高，不禁想問問這名中獎學生，35元飲料那麼多，他到底是買哪一種，都想沾沾喜氣，中個小獎也無妨。

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