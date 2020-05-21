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限時6天開跑！全家冰美式、拿鐵買1送1　小7第2件半價只剩今明2天

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▲▼全家推連續7天咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲全家推連續6天咖啡買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

上班族先買起來！近年來各大通路掀起咖啡大戰，不僅超商就連超市也紛紛賣起咖啡，競爭激烈。全家今（21）日宣布Let’s Café將進行全面革新，且為慶祝品牌進化，即日起至26日經典冰美式、冰拿鐵特大杯買1送1，而7-11今、明2天則有CITY CAFE特大杯美式、拿鐵（限同品項）第2件半價優惠。

全家去年光是Let’s Café就銷售超過50億業績，看準市場並希望持續提供更好服務，14年來首度進行品牌進化，不僅調整Logo還搭配全新黑、藍杯的杯身，質感大升級，這次更將甜點品牌sweet+進行整合，推出一共3款甜點，包括提拉米蘇泡芙、香草雞蛋布丁、香草卡士達泡芙，提供消費者在下午茶時段可以來杯咖啡還能有甜點的雙重享受。

為慶祝品牌首度進行改革，即日起至5月26日Let’s Café經典冰美式、經典冰拿鐵特大杯買1送1，至6月16日前還有購買指定甜點享中杯單品咖啡半價優惠，單品美式或拿鐵，冰熱不限。

▲▼7-11搶先推限時3天防疫項生活優惠。（圖／業者提供）

▲7-11搶先推限時3天防疫項生活優惠。（圖／業者提供）

另，7-11自昨日起則搶先推出限時3天的「防疫新生活」優惠，5月22日前包括三角飯糰全品項、指定冷藏飲品及CITY CAFE特大杯美式、拿鐵（限同品項）第2件半價優惠，另CITY系列即日起至6月2日有CITY CAFE、CITY TEA、CITY PEARL大杯以上全品項任選第2杯7折。

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