大專生休學率逐年激增！原因曝「全為了工作」　每5位博士生就有1人休學

▲教育部觀察近5年大專生的休學率創新高。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

教育部為了解大專校院學生休、退學概況及就學穩定情形，定期蒐集學生休學、退學及持續在學情形等資訊並按年發布，最新統計發現，107學年大專生休學率為6.2%，按學制別觀察，以博士班休學率21.9%最高，也就是每5位博士生就有1人休學。在職碩士班16.1%居次，五專3.9%最低，日間部學士班4.0%次低。

教育部統計處這份資料指出，近5學年大專校院學年間申辦休學人數在7.7至8.0萬人間，退學人數在8.7至9.2萬人間，其中休學人數由103學年之7.7萬人增至105學年之8.0萬人，106學年降為7.8萬人，107學年續降至7.7萬人。退學人數由103學年之8.7萬人增至106學年之9.2萬人，107學年降為8.9萬人， 近一年間休、退學人數均呈減少。觀察近5學年休、退學率，休學率由103學年之5.8%升至107學年之6.2%，退學率亦由6.5%升至7.2%，分別升0.4個及 0.7個百分點。

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▲教育部分析，大專生休學主要都是為了工作。（圖／記者崔至雲攝）



教育部分析，大專校院學生學年間休學原因，以工作需求占25.1%最多，志趣不合占14.2%次之，其後依序為論文撰寫8.5%、學業成績不佳7.1%、傷病5.4%及經濟困難4.9%等；退學原因以休學逾期未復學占33.2%最多，其後依序為志趣不合、逾期未註冊及學業成績不佳，占比分別為24.6%、17.7%及11.3%。

另外，107學年底處於休學狀態的學生計9.8萬人，其中在108學年重返校園計2.7萬人（28.3%），未重返校園者為6.8萬人（71.7%），各學制重返校園比率以日間部學士班46.0%最高，五專37.4%居次。