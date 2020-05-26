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東森購物聯手阿一鮑魚、頂鮮擔仔麵　精選10大好粽預購開跑

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東森購物粽子預購開跑（圖／東森購物提供）

▲東森電視購物與及東森購物網即日起開賣端午粽子。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

端午節即將到來，量販、超商、網購等各大通路已紛紛開賣粽子預購，今年東森購物聯手阿一鮑魚、頂鮮擔仔麵、新東陽與黑橋牌等知名品牌，以及眾多得獎粽子名店，滿足消費者不同需求，另外更特別精選10大好粽，將於旗下電視購物頻道與及購物網強勢開賣。

東森購物即日起推出現貨+預購端午粽子，特別主打4款米其林、五星級好粽，將於5/26～6/5期間在購物台開賣，5/26晚間22:40～23:20在47頻道率先推出「極致海鮮餐飲品牌頂鮮101干貝福臨小湘粽」，內餡嚴選北海道頂級干貝、埔里特選香菇等新鮮食材，並獨具巧思添加綿密綠豆沙，打破傳統，東森價1,580元；6/3午間13:50～14:30在34頻道推出「大嬸婆正宗野薑花粽好禮組」，包含玉竹人蔘燉全雞乙支，東森價1,260元。

東森購物粽子預購開跑（圖／東森購物提供）

▲東森購物嚴選頂鮮101干貝福臨小湘粽口碑人氣組，東森價1,580元。

東森購物粽子預購開跑（圖／東森購物提供）

▲蒸健康花菓子冰粽蜂蜜檸檬乳酪口味。

6/4午間13:50～14:30在47頻道推出「蒸健康花菓子冰粽熟客指定下單組」，共有黃金紫薯芋泥與蜂蜜檸檬乳酪2種風味，東森價1,180元；6/5晚間21:20～22:00在46頻道則有「東森嚴選阿一鮑魚端陽鮑粽饗宴」，內含鮑參花膠港式盆菜、港式鮑魚吉饗御品粽、鮑汁茵菇扣鴨掌、老火金湯煨魚翅與桂圓藜麥燉雪耳共5道料理，市價14,150元，會員獨家下殺21折，東森價2980元，更加贈市價3,280元東森自然美奇肌無瑕活膚精華露 （150ml）乙瓶。

東森購物網則是主打平價路線，大啖美食又能省荷包，其中精選6款知名品牌與得獎推薦粽子，包括黑橋牌黑豬香腸粽、新東陽台式肉粽+黑豬肉香腸粽、得獎名店鮮粽組含竹南懷舊鮮嫩竹筍粽及南門市場立家湖州臘味鮮肉粽，以及珍好食椰香芋頭紫米粽、寶來發紫米豆沙粽等點心粽，提供多樣美味選擇，東森價359～1,239元，需留意的是，部分商品為「預購」，之後將安排於6/17～6/23間出貨。

東森購物粽子預購開跑（圖／東森購物提供）

▲東森購物寶來發紫米豆沙粽10入組，東森價899元。

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